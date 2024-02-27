Казахстанцы смогут легально работать в Латвии

Для этого разработан проект межправительственного соглашения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Минтруда

Председатель Комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев принял участие в казахстанско-латвийских консультациях по вопросам миграции.

Стороны рассмотрели вопросы либерализации визового режима между Казахстаном и Евросоюзом, защиты прав граждан Казахстана, трудящихся в Латвии.

"Обсуждены вопросы по заключению межправительственного соглашения, направленного на создание условий для трудоустройства и защиты прав трудящихся казахстанцев в Латвийской Республике. Заключение такого соглашения позволит казахстанцам легально осуществлять трудовую деятельность в Латвии", - говорится в сообщении.

В ближайшее время проект межправительственного соглашения.будет направлен латвийской стороне на рассмотрение. Переговоры и консультации по вопросам миграции будут продолжены.