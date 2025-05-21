Раньше этот срок составлял всего три месяца
В Мажилисе одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
В целях максимального охвата населения системой ОСМС и создания благоприятных условий для застрахованных, законопроект предусматривает новую норму по продлению льготного периода.
Теперь граждане, которые самостоятельно и без перерывов платят взносы в течение пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при временном отсутствии платежей.
Раньше этот срок составлял всего три месяца. Это справедливое и важное решение — оно поддержит тех, кто стабильно участвует в системе и сталкивается с временными трудностями, отметили в ведомстве.
Подробнее о том, что недавно в Мажилисе обсуждался законопроект по вопросам совершенствования системы ОСМС, можно прочитать здесь.