Казахстанцы смогут узнавать об утечке своих данных для их своевременной защиты

Мажилис,Цифровизация

Отдельный блок поправок посвящён вопросам защиты персональных данных и кибербезопасности. Изменения принимаются в развитие конституционной нормы о защите персональных данных граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законопроектом вводится классификация операторов персональных данных. Они будут разделены на малых, средних и крупных в зависимости от объёма обрабатываемой информации и уровня рисков. Соответственно требования к таким операторам будут различаться. Таким образом внедряется риск-ориентированная модель регулирования в сфере персональных данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Также вводится реестр скомпрометированных персональных данных. В рамках государственной информационной системы каждый гражданин сможет проверить, какие его персональные данные могли оказаться в открытом доступе или быть скомпрометированы в результате утечек. Это позволит людям своевременно принимать меры по защите своих данных.

Дополнительно будут усилены требования к защите персональных данных при их публикации и обмене. В частности, вводятся требования по маскированию и хешированию персональных данных, когда публикация документов в открытом доступе является обязательной, а также по шифрованию персональных данных при обмене между операторами.

Вместе с тем уточняются требования к согласию граждан на публикацию их персональных данных в общедоступных источниках. Теперь согласие должно отдельно предусматривать, допускает ли человек размещение его персональных данных в открытом доступе.

Кроме того, будут перераспределены функции государственного контроля за критически важными объектами цифровой инфраструктуры. Политика управления такими объектами сохраняется в компетенции Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. При этом функции государственного контроля предлагается передать Комитету национальной безопасности.

#мажилис #защита #утечка данных #киберугрозы

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
В забое станет безопасней
Выбор во имя жизни
Полеты над Бурабаем
Назначен первый заместитель Премьер-министра
В мир удивительных открытий
Концептуальные аспекты новой Конституции
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Педагог работает на будущее страны
Серке, Сералы, Сер-аға...
Три счастливых дня
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Интеллектуальный капитал в действии
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Охотникам запретят использовать приборы ночного видения в РК
ИСНА и ЭСФ: причины сбоев и решения обсудили в правительстве
Единая система газоснабжения переходит к национальному опер…
Мажилис согласился с поправками Сената в закон об ответстве…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]