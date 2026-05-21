Мажилисмен предложил создать общенациональное движение «Таза Қазақстан»

Мажилис
Айман Аманжолова
корреспондент

Депутат фракции AMANAT Тілектес Адамбеков направил депутатский запрос Премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову с предложением усилить и институционализировать инициативу «Таза Қазақстан», передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам депутата, инициатива Главы государства уже стала одним из крупнейших общественных проектов страны и воспринимается не как разовая акция, а как элемент формирования новой экологической культуры и ответственности.

В своем запросе Тілектес Адамбеков отметил, что принятая на референдуме Конституция Казахстана подчеркивает важность бережного отношения к природе.

Он напомнил, что Правительством уже утверждена Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы, которая предусматривает улучшение экологической ситуации, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни.

В связи с этим депутат предложил включить принципы «Таза Қазақстан» в политические программы и уставы всех партий.

«Таза Қазақстан» должен стать не политической идеологией, а общей ценностью, объединяющей всех», — говорится в запросе.

Депутат также предложил создать общенациональное движение или постоянно действующий штаб по реализации инициативы. По его мнению, идея «Таза Қазақстан» обладает большим потенциалом для консолидации общества.

Кроме того, он считает необходимым запустить специальные цифровые платформы и сайты для распространения информации о проектах и мероприятиях в рамках инициативы.

Он также отметил, что основные экологические акции сегодня чаще всего проводятся весной и осенью. В этой связи он предложил организовывать заметные экологические проекты и в другие времена года. По его мнению, необходимо регулярно проводить акции по уборке мусора и очистке природных и исторических объектов от различных надписей и граффити.

Кроме того, депутат предложил развивать системы сбора, очистки и хранения дождевой и талой воды для нужд сельского хозяйства.

Также, по его мнению, вдоль автодорог между населенными пунктами необходимо создавать «зеленые коридоры» из многолетних деревьев. Как считает Адамбеков, такие лесополосы помогут уменьшить образование снежных заносов зимой и сократить количество перекрытий трасс.

 

