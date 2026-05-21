Депутаты AMANAT призывают дать оценку тренингам с нецензурной бранью

Мажилис

Депутаты фракции AMANAT обратились к Премьер-министру с просьбой дать правовую и этическую оценку случаям публичного использования нецензурной брани на массовых тренингах и мероприятиях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос озвучил парламентарий Нурсултан Байтилесов. В обращении говорится, что широкий общественный резонанс вызвало видео с одного из «трансформационных» тренингов в Астане, где участники массово использовали нецензурную лексику под видом психологической практики.

По информации депутатов, организатор мероприятия уже привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство. При этом парламентарии считают, что речь идет не о единичном случае, а о более широкой тенденции.

«Фактически мы наблюдаем размывание границ допустимого в публичной коммуникации, когда нецензурная брань начинает восприниматься как норма», — говорится в запросе.

Депутаты обеспокоены влиянием на детей

Авторы обращения отметили, что особенно тревожной выглядит популяризация агрессивной и обсценной лексики в образовательной и околопросветительской среде.

По их мнению, проблема приобретает системный характер, поскольку дети и подростки все чаще сталкиваются с подобным контентом в интернете, социальных сетях и повседневной жизни.

Депутаты напомнили, что статья 36 Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» обязывает государство защищать несовершеннолетних от информации, наносящей вред их нравственному и духовному развитию.

Что предлагают депутаты

Фракция AMANAT предложила правительству:

— дать официальную правовую и этическую оценку публичному использованию нецензурной брани на массовых тренингах и мероприятиях;

— рассмотреть возможность введения четких этических требований для организаторов публичных тренингов, семинаров и лекций;

— усилить продвижение культуры речи, уважительного общения и принципов «Адал азамат», особенно среди молодежи и в социальных сетях.

В запросе также подчеркивается, что уважение к слову и культуре общения должно оставаться частью государственной политики и общественного воспитания.

 

