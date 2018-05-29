Казахстанцы стали больше доверять антикоррупционной политике государства
Рустам Мухаметкалиев
Количество казахстанцев, которые доверяют антикоррупционной политике страны, в 2017 году по сравнению с 2015 годом выросло на 17,9%. Об этом на брифинге в столичном акимате рассказал и. о. заместителя руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астане Роман Ким, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Социсследования свидетельствуют о том, что в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 17,9 процента возросла доля граждан, выразивших доверие антикоррупционной политике государства", – сказал Роман Ким.
Также он озвучил данные других социологических исследований, согласно которым 79% представителей НПО, 76% госслужащих, 63% граждан и 62% опрошенных предпринимателей отметили, что за прошедший год они с коррупцией не сталкивались.
"По сравнению с 2016 мы наблюдаем положительную динамику в сфере противодействия коррупции. На 21 процент возросло количество людей, которые проявили свою активную гражданскую позицию и сообщили о взяточничестве", – отметил Роман Ким.
По словам спикера, о снижении уровня коррупции в Казахстане свидетельствует и уменьшение коррупционных правонарушений на 13% (с 2807 до 2452 – прим. автора).
Стоит отметить, что в 2018 году Казахстан в рейтинге стран по Индексу восприятия коррупции набрал 31 балл и занял 122 место, поднявшись в списке на 9 позиций.