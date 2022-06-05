Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК

Голосование по поправкам в Конституцию Республики Казахстан началось в воскресенье ровно в 07:00 по местному времени с исполнения гимна Казахстана в посольстве РК в китайской столице, передает Kazpravda.kz со сссылкой на МИА «Казинформ».

Одновременно для казахстанских граждан, желающих принять участие в голосовании, открылись избирательные участки при генеральных консульствах в Шанхае и Гонконге.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Пекине и Шанхае на избирательных участках приготовлены санитарные средства, а также регулируется поток казахстанских граждан, чтобы не создавать скопления людей.

По словам председателя избирательного участка №257 Нурлана Аккошкарова, в Пекине участок будет работать в здании посольства Казахстана в китайской столице с 7 до 20 часов по местному времени.

«Помимо, Пекина, на территории КНР открыты участки при генеральных консульствах РК в Шанхае и Гонконге», - отметил он.

Проявить гражданскую позицию пришли и 18-летние юноши и девушки. Одним из первых проголосовал студент Пекинского университета международного бизнеса и экономики Ансар Салин.

«Очень рад, что мое первое голосование совпало со столь значимым событием в нашей стране. Верю в то, что эти изменения повернут жизнь казахстанцев только в лучшую сторону», - сказал он в беседе с корреспондентом агентства.

«Я также рад тому, что, находясь за рубежом, имею возможность отдать свой голос и внести свой вклад в развитие Казахстана», - подчеркнул казахстанский студент.

Впервые также проголосовала 18-летняя Жібек Тәттібай.

«Я очень рада, что в свое совершеннолетие участвую в голосовании на референдуме по поправкам в Основной закон. Вношу свой вклад в демократическое развитие нашей страны», - отметила девушка.

После того, как ребята прошли процедуру голосования, им вручили памятные подарки.