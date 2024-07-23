«Казатомпром» сообщил об изменениях в структуре акционеров

Экономика, Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По состоянию на 20 июля завершена внебиржевая сделка между Нацбанком и «Самрук-Қазына» по покупке акций «Казатомпрома» в Нацфонд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу атомной компании 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате данной транзакции доля АО «Самрук-Қазына» снизилась с 75% до 62,99336549%. По официальным данным Центрального депозитария ценных бумаг, реализованная АО «Самрук-Қазына» доля в размере 12,00663451% перешла во владение Минфина.

В соответствии с официальным заявлением Нацбанка, правительство приняло решение о приобретении акций Казатомпрома в Нацфонд в целях финансирования республиканского бюджета.

Доля акций «Казатомпрома», находящаяся в свободном обращении, не изменилась и сохраняется на уровне 25% с двойным листингом на Лондонской Фондовой Бирже и бирже Astana International Exchange.

Информация о структуре акционеров компании опубликована здесь.

#Нацбанк #Нацфонд #акции #Казатомпром

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