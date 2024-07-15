Акции «Казатомпрома» приобретут для Нацфонда

Банки и финансы
173
Гульмира Кунапия
корреспондент

О предстоящих валютных операциях сообщил Нацбанк 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для финансирования республиканского бюджета правительство приняло решение о приобретении акций АО «Казатомпром» в Нацфонд на общую сумму 467,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

В рамках реализации данного решения Нацбанку как управляющему средствами НФ требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из НФ в тенге на сумму порядка 970 млн долларов США. 

Учитывая внеплановый характер операции, продажа указанного объема в короткий промежуток времени способна оказать заметное влияние на сбалансированность валютного рынка.

«В связи с этим Нацбанк намерен провести разовую конверсионную операцию путем прямой продажи активов НФ в золотовалютные резервы банка. Нацбанк планирует осуществить равномерную продажу данного объема на валютном рынке. Таким образом, с июля начнется продажа 970 млн долларов США в течение 4 месяцев, что эквивалентно 243 млн долларов США в месяц. Данная мера является исключительной, призванной обеспечить нейтрализацию влияния разовой конверсионной операции на валютный рынок», – пояснили в главном банке страны. 

Объемы продаж на валютном рынке будут опубликованы в соответствии с графиком выхода статистической информации банка.

#Нацбанк #Нацфонд #акции

Популярное

Все
Павел Дуров поделился своими впечатлениями от поездки в Казахстан
Пропавшую во время селя семью ищут в Кыргызстане
Женские вагоны запустили еще на трех маршрутах
Парня с девушкой спасли в горах Баянаула
Новый комитет создали в РК
Авария с пятью погибшими произошла на трассе в Карагандинской области
Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024
Скрывающегося в Грузии мужчину экстрадировали в Казахстан
Масложировая продукция завоевывает внешние рынки
Геннадий Головкин на посту президента НОК работает на общественных началах
Акции «Казатомпрома» приобретут для Нацфонда
Глава комитета медфармконтроля препятствовал проведению госаудита – ВАП
В Турции при пожаре на судне пострадали 17 туристов
Четырехполосное движение открыли на первых участках дороги Караганда - Балхаш
В Национальной гвардии РК подведены итоги полугодия
На беременную жену напал муж с ножом в Актау
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
Неделя добра продолжается в регионах
Эпос Султана Раева
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Кто из казахстанских легкоатлетов поедет в Париж
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Токаев подписал закон по борьбе с лудоманией
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
Более 200 мероприятий провели в стране в честь национального дня домбры
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане

Читайте также

Объединение KASE и AIX пока «поставлено на стоп» - Тимур Су…
Нацбанк объявил решение по базовой ставке
Определен размер кредита, на получение которого требуется с…
Бизнес все больше финансируется в МФО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]