Акции «Казатомпрома» приобретут для Нацфонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для финансирования республиканского бюджета правительство приняло решение о приобретении акций АО «Казатомпром» в Нацфонд на общую сумму 467,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

В рамках реализации данного решения Нацбанку как управляющему средствами НФ требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из НФ в тенге на сумму порядка 970 млн долларов США.

Учитывая внеплановый характер операции, продажа указанного объема в короткий промежуток времени способна оказать заметное влияние на сбалансированность валютного рынка.

«В связи с этим Нацбанк намерен провести разовую конверсионную операцию путем прямой продажи активов НФ в золотовалютные резервы банка. Нацбанк планирует осуществить равномерную продажу данного объема на валютном рынке. Таким образом, с июля начнется продажа 970 млн долларов США в течение 4 месяцев, что эквивалентно 243 млн долларов США в месяц. Данная мера является исключительной, призванной обеспечить нейтрализацию влияния разовой конверсионной операции на валютный рынок», – пояснили в главном банке страны.

Объемы продаж на валютном рынке будут опубликованы в соответствии с графиком выхода статистической информации банка.