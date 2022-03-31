Общество
Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на апрель

РГП "Казгидромет" предоставило консультативный прогноз погоды по республике на апрель, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается.

В начале апреля весна вступит в свои права и в северных регионах Казахстана: значительно потеплеет и ожидается погода без осадков. На западе страны, с влиянием циклона из районов Черного моря, пройдут дожди с порывистым ветром. Уже с середины первой декады циклон, перемещаясь в восточном направленнии, обусловит неустойчивый характер погоды и на остальной территории республики. Осадки (дождь, снег) - преимущественно в северных регионах, в южных регионах прогнозируются грозовые дожди. На большей части страны ожидаются туманы, гололедные явления и усиление ветра с порывами 15-20, в отдельные дни до 23-28 м/с.

В начале первой декады апреля потеплеет:

- на западе республики ночью от +1+9°С до +3+12°С, днем от +7+15°С до +15+22°С;

- на севере, северо-западе, востоке Казахстана ночью от -5+3°С до 0,+7°С, днем от +2+10°С до +5+13°С.

- в центре страны ночью от 0,-5°С до +2+7°С, днем от +6+11°С до +13+18°С.

В середине первой декады апреля, с влиянием антициклона, ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны. Температура понизится ночью до -5+3°С, днем до +3+10°С.

Однако в южных и юго-восточных регионах республики, в течение первой декады, ожидается повышение ночных температур воздуха ночью до +8+13°С, а дневные температуры воздуха будут колебаться днем от +15+23°С до +20+28°С.

Часто во второй и третьей декадах апреля на территорию Казахстана будут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии, которые будут обуславливать повышенный фон температуры: в северной половине днем +15+23°С, в южной +28+35°С. Но несмотря на высокие значения температур, преимущественно в западных регионах и в северной половине страны, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), вероятны метели, туманы, гололедные явления, порывистый ветер до 28 м/с. В южной половине страны в отдельные дни также ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), в горных и предгорных районах, при понижении температуры воздуха, возможен и снег.

Такие явления как гроза, град, пыльние бури характерны для апреля.

В середине весны не исключены и относительно холодные дни, с существенным понижением температуры воздуха. При притоках холодных воздушных масс, в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до 0,-9°С, днем до +3+8°С, в южных регионах и на западе страны ночью до -5+7°С, днем до +10+15°С.

"Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", - добавили синоптики.

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