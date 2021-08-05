Каждая пятая школа Туркестанской области не имеет внутришкольного туалета

Общество
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Любовь Доброта
Из 900 государственных школ только 78 подключены к системе центральной канализации. Все эти учебные заведения расположены в городской местности. Остальные 822 школы обеспечены индивидуальными септиками. При этом ученики и педагоги 57 школ по-прежнему вынуждены пользоваться уличными туалетами, поскольку внутри зданий они не предусмотрены.

После шумной истории в Таразе, когда мужчина напал во время уроков на школьницу в уличном туалете, в Туркестанской области тоже принялись приводить туалеты в порядок. Ревизия показала, что два из трех туалетов не соответствуют санитарным нормам и расположены на за­дворках школы.
То, что это опасно для учащихся, подтвердил прошлогодний мартовский инцидент в школе Женис села Коксаек Толебийского района Туркестанской области. Тогда школьный учитель и вахтер задержали в туалете, где были второклассницы, пьяного мужчину. Избежать трагедии помогла бдительность взрослых и камеры видеонаблюдения, одна из которых, к счастью, оказалась направлена на вход в уличный туалет.

Задержанного мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов, а школьницам понадобилась помощь психологов. При этом внутри здания учебного заведения есть теплый туалет. На вопрос о том, почему же школьницы пользовались удобствами на улице, тогда так и не прозвучало внятного ответа. Руководство школы ссылалось на то, что, дескать, уличным туалетом дети пользуются между сменами, а во время занятий – ходят во внутренний клозет.

Во многих школах внутренние туалеты закрывают на ключ специально, поскольку нет центральной канализации и септики очень быстро заполняются, наполняя не лучшими ароматами школьные коридоры и классы.

Как бы то ни было, ЧП в уличных туалетах подтолкнуло власти максимально сконцент­рировать усилия на решении деликатной проблемы. В прошлом году общими усилиями смогли привести в порядок внутренние туалеты 679 школ по всей области. Где-то пришлось сделать пристройки к школам, где по проектам отхожие места не были предусмотрены. Где-то почистили септики, наконец-то открыв детям доступ к удобствам внутри здания. И даже взялись за решение вопроса о выделении средств на очистку септиков и поддержание туалетов в рабочем состоянии.

В текущем году особого энтузиазма в этом вопросе не наблюдалось. Возможно, сказалась ситуация с коронавирусной инфекцией, отправившая школьников на дистанционное обучение. Чиновники, видимо, рассуждали так: если в школах нет детей, то и туалеты никому не нужны. Во всяком случае, по официальным данным областного управления по развитию человеческого потенциала, в 2021 году туалетную проблему решили только в двух десятках школ области. 18 из них расположены в Келесском районе и еще 2 школы – в Шардаринском.

Нерешенным остается вопрос в 59 школах области. Чтобы в них появились внутренние туалеты, там подготовили проектно-сметную документацию и сейчас ждут финансирования. Единственной образцовой школой в Туркестане по безопасности является гимназия № 17. Есть там и чистые уборные, и 49 камер видеонаблюдения, работает турникет. В планах местных властей когда-нибудь создать такие же условия и в других учебных заведениях. А родители школьников надеются, что на процесс по скорейшему устранению этой проблемы не повлияет очередное ЧП.

Еще в 57 школах сейчас ведется соответствующая работа по приведению в соответствие с требованиями внутренних туалетов. Больше всего школ с уличными туалетами остается в Жетысайском районе. Их там 18. В Толебийском районе на четыре меньше, в Сарыагашском районе – семь, в Отрарском и Сузакском – по две школы, в Тюлькубасском – одна. В Кентау шесть школ не имеют внутренних туалетов, а в областном центре – целых семь.

К примеру, в крупнейшей туркестанской школе им. Шарафа Ниязова внутренние уборные есть, но воспользоваться ими невозможно из-за отсутствия воды. Школа не подключена к центральной канализации, а септик быстро заполняется. До тех пор, пока к школе не подведут канализационную систему, решить вопрос не удастся.

В расположенной по соседству школе № 5 внутренние туалеты по проекту и вовсе не предусмот­рены. Деньги на строительство выделены, только вот опять-таки все упирается в систему канализации, вернее, ее отсутствие.

Не было внутренних туалетов вплоть до прошлого года и в городской школе-интернате, где учатся более 600 детей. Минувшим летом учебное заведение получило 78 млн тенге на проведение капитального ремонта, а заодно и решение туалетного вопроса вкупе с подключением его к системе центральной канализации. И теперь закрывать туалет внутри здания школы на ключ нет никакой необходимости.

Впервые в текущем году в бюджете предусмотрели средства на очистку индивидуальных септиков в 822 школах, расположенных на территории области. Речь идет о сумме в размере 1,3 млрд тенге.

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