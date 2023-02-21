Каждое утро со склада ТОО «Жібек жолы» в Астану отправляются груженные под завязку овощами и картофелем автомобили «газель»

Они развозят свой груз по 12 торговым объектам столицы. К обеду рейсы повторяются по тому же маршруту: товарищество взяло на себя обязательство бесперебойно снабжать закрепленные торговые точки картофелем, капустой, морковью и луком. Ежедневный объем поставок – 24–30 тонн.

В списке адресов, куда доставляется востребованный товар, – торговые центры «Анвар» (две точки), «Астықжан» (две точки), «Артем», «Шапағат», «Гульжан», «Сауран», «Вкус Март», «Вкусный мир», «ФерМаг».

Директор ТОО «Жібек жолы» Бахтияр Сериков рассказал, что склад-овощехранилище был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Внут­ренняя часть объекта разделена на четыре блока, которые от пола до потолка уставлены металлическими полками. На них – затаренные в мешки три вида овощей и картофель.

…Заходим с директором товарищества в один из блоков. Крайний ряд полок в нем уставлен капустой в больших сетчатых мешках. Пос­ледние для удобства отгрузки покоятся на деревянных поддонах, которые перемещаются с помощью электрокаров. Часть полок уже свободна: успели вывезти за прошедшее с осени время.

– Но перебоев с поставками в торговую сеть не будет, – говорит Бахтияр Сериков. – Мы заключили форвардные договоры с фермерскими хозяйствами, предоставили им заемные средства. В обязательства фермеров. соглас­но пунктам договоров, входит обеспечение нашей организации выращенной продукцией. Основной завоз производится осенью, в период закладки овощей на хранение, а также в течение осенне-зимнего сезона по оговоренному графику. Наши партнеры из регионов имеют свои склады, куда помещают выращенную продукцию до времени вывоза к нам.

География поставщиков товарищества довольно обширна. К примеру, лук везут из Жамбылской области, капусту – из Туркестанской. Из Павлодарского Прииртышья поставляют морковь, картофель – из областей Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской.

В общей сложности ТОО оформило 12 договоров по форвард­ным закупкам. Со склада товар отпускается в торговую сеть по фиксированной цене: лук – по 150 тенге за килограмм, капуста – по 100, морковь – по 132, картофель – по 140. Эти цены прописаны в договорах, и их соблюдение в оговоренные сроки – один из пунктов обязательств, которые «Жібек жолы» взяло на себя как деловой партнер АО «СПК Астана».

Дело в том, что в свою очередь корпорация предоставила товариществу, которое выступает одним из сегментов пополнения стабилизационного фонда столицы, льготный займ на осуществление деятельности. Полученные финансовые средства используются логистическим предприятием для дальнейшего форвардного финансирования уже фермерских хозяйств.

По информации директора департамента продовольственной безопасности СПК «Астана» Дильмурата Иминова, главная цель проводимой работы – бесперебойное обеспечение главного города страны 19 наименования­ми социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), сдерживание цен на них.

В списке социального продовольствия – хлеб формовой пшеничный, мука, рожки весовые, гречка, рис, картофель, капуста, морковь, лук и другая товарная номенклатура. В настоящее время ведется напряженная работа по совершенствованию механизмов партнерства с сельхозпроизводителями.