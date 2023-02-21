Каждое утро со склада ТОО «Жібек жолы» в Астану отправляются груженные под завязку овощами и картофелем автомобили «газель»

Общество
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Рысбек Жантыкеев

Они развозят свой груз по 12 торговым объектам столицы. К обеду рейсы повторяются по тому же маршруту: товарищество взяло на себя обязательство бесперебойно снабжать закрепленные торговые точки картофелем, капустой, морковью и луком. Ежедневный объем поставок – 24–30 тонн.

В списке адресов, куда доставляется востребованный товар, – торговые центры «Анвар» (две точки), «Астықжан» (две точки), «Артем», «Шапағат», «Гульжан», «Сауран», «Вкус Март», «Вкусный мир», «ФерМаг».

Директор ТОО «Жібек жолы» Бахтияр Сериков рассказал, что склад-овощехранилище был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Внут­ренняя часть объекта разделена на четыре блока, которые от пола до потолка уставлены металлическими полками. На них – затаренные в мешки три вида овощей и картофель.

…Заходим с директором товарищества в один из блоков. Крайний ряд полок в нем уставлен капустой в больших сетчатых мешках. Пос­ледние для удобства отгрузки покоятся на деревянных поддонах, которые перемещаются с помощью электрокаров. Часть полок уже свободна: успели вывезти за прошедшее с осени время.

– Но перебоев с поставками в торговую сеть не будет, – говорит Бахтияр Сериков. – Мы заключили форвардные договоры с фермерскими хозяйствами, предоставили им заемные средства. В обязательства фермеров. соглас­но пунктам договоров, входит обеспечение нашей организации выращенной продукцией. Основной завоз производится осенью, в период закладки овощей на хранение, а также в течение осенне-зимнего сезона по оговоренному графику. Наши партнеры из регионов имеют свои склады, куда помещают выращенную продукцию до времени вывоза к нам.

География поставщиков товарищества довольно обширна. К примеру, лук везут из Жамбылской области, капусту – из Туркестанской. Из Павлодарского Прииртышья поставляют морковь, картофель – из областей Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской.

В общей сложности ТОО оформило 12 договоров по форвард­ным закупкам. Со склада товар отпускается в торговую сеть по фиксированной цене: лук – по 150 тенге за килограмм, капуста – по 100, морковь – по 132, картофель – по 140. Эти цены прописаны в договорах, и их соблюдение в оговоренные сроки – один из пунктов обязательств, которые «Жібек жолы» взяло на себя как деловой партнер АО «СПК Астана».

Дело в том, что в свою очередь корпорация предоставила товариществу, которое выступает одним из сегментов пополнения стабилизационного фонда столицы, льготный займ на осуществление деятельности. Полученные финансовые средства используются логистическим предприятием для дальнейшего форвардного финансирования уже фермерских хозяйств.

По информации директора департамента продовольственной безопасности СПК «Астана» Дильмурата Иминова, главная цель проводимой работы – бесперебойное обеспечение главного города страны 19 наименования­ми социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), сдерживание цен на них.

В списке социального продовольствия – хлеб формовой пшеничный, мука, рожки весовые, гречка, рис, картофель, капуста, морковь, лук и другая товарная номенклатура. В настоящее время ведется напряженная работа по совершенствованию механизмов партнерства с сельхозпроизводителями.

«Держать» цены на СЗПТ в торговой сети столицы, где многие другие продукты дорожают, удается во многом благодаря форвардным закупкам, предоставлению займов по «оборотным схемам». Первое и второе осуществляется в рамках заключенных контрактов.

– В настоящее время цена килограмма риса, который отпус­кается в нашей торговой сети, составляет 313 тенге, – говорит Дильмурат Иминов. – При том, что даже в Кызылординской области, где выращивают этот ценный продукт, он стоит 380 тенге. Дело в том, что мы еще задолго до получения урожая предоставили земледельцу-рисоводу льготный займ в 0,01% годовых. Собрав выращенный урожай, он передал его согласно договору нам. Рис хранится на наших складах и отпускается по удешевленной, социальной цене в розничную торговлю.

Аналогичные механизмы сдерживания цен действуют и по другим продуктам из списка СЗПТ. Причем на фоне наших цен представители сферы торговли будут в иных случаях вынуждены также снижать стоимость продовольственных товаров.

Какую часть от общего объе­ма продовольствия на рынке столицы занимает СЗПТ? По информации СПК «Астана», по некоторым позициям эти показатели достигают 25–28%, по другим всего два-три. В целом, охват столичного рынка СЗПТ находится в пределах 6%. Этот объем контролируемых СПК «Астана» сравнительно дешевых продуктовых товаров, конечно, не может «сделать погоду» на огромном рынке столицы, однако оказать определенное влияние на него способен. В среднем, цены на СЗПТ примерно на 15% ниже рыночных. Найти их можно в 105 торговых точках Астаны.

Мобильные группы из специа­листов горакимата, палаты предпринимателей «Атамекен», органа стандартизации и качества, других организаций дважды в неделю посещают торговые центры, рынки, магазины и отслеживают ценовую ситуацию на СЗПТ. Кроме того, ежедневно два специалиста СПК «Астана» отправляются в городские торговые сети, чтобы проделать аналогичную работу.

Говорить, что на фронте борьбы с ростом цен все обстоит гладко, не приходится. По словам директора департамента продовольственной безо­пасности, в настоящее время ведется поиск оптового поставщика подсолнечного масла. Есть трудности с хранением скоропортящихся молочных и мясных продуктов. Поэтому корпорации необходимы новые современные склады. В них можно будет хранить не только молочные, но и мясные продукты.

Стоит помнить о том, что базовое продовольствие по сниженным ценам предназначено большей частью для людей из социально уязвимых групп населения. Знают ли они о том, что в городе есть места, где можно купить куриное яйцо по 45, а не по 70 тенге, картофель – по 150 за кило, а не по 400, рис по 235, а не по 380 тенге и еще много чего из 19 наименований СЗПТ? Вопрос стоит того, чтобы провес­ти еще один мониторинг – уже по информированности народа о существовании социальных продуктовых цен, торговых точек, где можно отовариться, сэкономив часть семейного бюджета.

Беспокоиться жителям столицы о том, что социальные продукты в магазинах иссякнут, не нужно: созданы достаточные запасы, которые позволяют сохранить стабильные цены и вос­требованный на рынке объем продуктов. Не так давно заключены дополнительные контракты с фермерами южных областей республики на поставку овощей.

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