Каждому по заслугам

В рамках поездки в Мангис­таускую область кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен встретился в Жанаозене с избирателями.

Он презентовал свою предвыборную программу педагогам в Жанаозенском лицее-интернате «Білім-Инновация». Данное учебное заведение было открыто в 2015 году в рамках двустороннего сотрудничества между ­Казахстаном и Турцией.

В своей речи Мейрам Кажыкен подчеркнул значимость педагогов и той задачи, которая перед ними стоит.

– Учитель в любой стране мира всегда уважаемая и почитаемая профессия, так как это тот человек, который дает знания детям – нашему будущему. Я сам педагог, профессор и знаю, как порой бывает нелегко, но в то же время интересно в этой профессии, – сказал кандидат.

Педагоги, в свою очередь, поделились наболевшими проблемами в сфере образования, среди которых – увеличение нагрузки без прибавки к заработной плате, коррупция, вопросы с получением жилья.

– Застройщик, которому местные органы дают земельный участок для строительства многоквартирного дома, должен выделять до 15% от жилого фонда государству. То есть акиматы получат квартиры, которые затем будут распределены по списку очередников, – обозначил свою позицию кандидат в президенты РК.

Говоря о коррупции при ус­тройстве на работу, Мейрам Кажыкен отметил, что с этим злом нужно бороться жестко, не замалчивать проблему, а обращаться в правоохранительные органы.