Свежий выпуск

Каждому по заслугам

Алла Серикбаева

В рамках поездки в Мангис­таускую область кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен встретился в Жанаозене с избирателями.

Он презентовал свою предвыборную программу педагогам в Жанаозенском лицее-интернате «Білім-Инновация». Данное учебное заведение было открыто в 2015 году в рамках двустороннего сотрудничества между ­Казахстаном и Турцией.

В своей речи Мейрам Кажыкен подчеркнул значимость педагогов и той задачи, которая перед ними стоит.

– Учитель в любой стране мира всегда уважаемая и почитаемая профессия, так как это тот человек, который дает знания детям – нашему будущему. Я сам педагог, профессор и знаю, как порой бывает нелегко, но в то же время интересно в этой профессии, – сказал кандидат.

Педагоги, в свою очередь, поделились наболевшими проблемами в сфере образования, среди которых – увеличение нагрузки без прибавки к заработной плате, коррупция, вопросы с получением жилья.

– Застройщик, которому местные органы дают земельный участок для строительства многоквартирного дома, должен выделять до 15% от жилого фонда государству. То есть акиматы получат квартиры, которые затем будут распределены по списку очередников, – обозначил свою позицию кандидат в президенты РК.

Говоря о коррупции при ус­тройстве на работу, Мейрам Кажыкен отметил, что с этим злом нужно бороться жестко, не замалчивать проблему, а обращаться в правоохранительные органы.

Популярное

Все
Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей
За кулисами театра - как создается музыка?
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном языке – большая редкость в Алматы
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона.
Достижения Ботая не померкли
Важно понимать друг друга
Разобрались с Черногорией
Испанки слишком опытны
​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком
Погружение в эпоху
Место встреч и разлук
​​​​​​​Стрела улетает в небо
​​​​​​​Лидер прежний
​​​​​​​Четверо в финале
​​​​​​​Поезд жизни
Слово сближает
​​​​​​​Искусство по-научному
​​​​​​​Стандарты – это важно
​​​​​​​Будущее определяет настоящее
​​​​​​​Стать ближе
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Полное лунное затмение ожидается 8 ноября
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Свежий выпуск
Умеренный протекционизм
Свежий выпуск
Прошла жеребьевка
Свежий выпуск
Показатели демократии
Свежий выпуск
Стратегия для села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]