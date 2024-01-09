Каждый десятый аул – без воды

Пока же пользоваться чистой питьевой водой из-под крана могут жители 737 населенных пунктов, что составляет 91,3% от их общего числа. Остальным приходится довольствоваться живительной влагой из колодца или ждать приезда водовоза.

В прошлом году из бюджета на строительные работы на 57 объек­тах было выделено 13,3 млрд тенге. Из них 14 систем водоснабжения изначально предполагалось сдать в 2024 году.

В 2024-м планируется строи­тельство 47 систем водоснабжения, из которых 37 обещают сдать в эксплуатацию до конца года. Десять объектов из этого списка – переходящие на 2025-й. Завершение их возведения планируется до конца 2025 года.

Власти обещают, что до конца года питьевая вода появится в домах 22 населенных пунктов. Тем самым показатель обеспеченнос­ти ею в сельской местности сос­тавит 98%, а городские жители и вовсе забудут, что такое жить на привозной живительной влаге или открывать водопроводный кран строго по часам.

По словам руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Руслана Муздыбекова, разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство водопроводов в девяти населенных пунктах.

Еще в 14 селах и аулах предстоит провести исследования и оценку запасов подземных вод. Там, где гидрогеологические изыскания уже завершены и точно известно, что подземные водоносные слои непригодны для использования в быту (а таких в регионе 29 населенных пунктов), решено установить комплексно-модульные блоки контейнерного типа по очистке воды для питьевых нужд.

В 2015–2021 годах местными исполнительными органами в целом по области был определен и подтвержден запас подземных вод для 267 населенных пунктов. В 2023-м на завершение поисково-разведочных работ в 22 населенных пунктах и начало поисково-разведочных работ в 88 из средств областного бюджета направили 1,2 млрд тенге.

Аким области Дархан Сатыбалды поручил акимам Шардаринского, Ордабасинского, Келесского районов и города Арыса, где своевременно не сданы в эксплуатацию объекты водоснабжения, принять исчерпывающие меры по устранению недочетов. К руководителям, которые допустят сбои в решении вопроса, обещают принять строгие дисциплинарные меры.

– Перед нами стоит задача по 100-процентному обеспечению Туркестанской области питьевой водой до конца следующего года, – отметил Дархан Сатыбалды на совещании, посвященном ходу реализации программы по водоснабжению населения региона. – Руководители городов и районов или ответственные заместители, допустившие недостатки в этом вопросе, будут освобождены от должностей. Так что усильте работу. Нужно искать новые способы выхода из тупика. Тем более что оказывается поддержка из бюджета. От вас требуются правильное проектирование, координация, контроль над работой подрядчиков.

Аким области заявил, что берет вопрос водоснабжения под личный контроль. Уже в конце января он намерен вернуться к этой теме и заслушать акимов городов и районов, в которых отмечено отставание от графика выполнения работ и в очередной раз под угрозой срыва находятся сроки сдачи в эксплуатацию объектов.