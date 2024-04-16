Каждый слышал о фондовом рынке, но мало кто знает, в чем его суть

Колонка обозревателей
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Самат Бейсембаев

Совсем недавно компания Air Astana провела размещение своих акций на фондовой бирже, а до этого казахстанцы обсуждали аналогичные действия «КазМунайГаза», вызвавшие даже определенный ажиотаж среди граждан страны.

В целом в обиходе все чаще всплывают такие понятия, как акции, ценные бумаги, инвес­тиции. Также почти каждый в Казахстане хоть раз слышал о фондовом рынке, но, к сожалению, мало кто в нем разбирается.

Коротко говоря, фондовый рынок или фондовая биржа – это организованный рынок для торговли ценными бумагами: акциями, облигациями и другими финансовыми инс­трументами.

Отметим, что его роль в экономике республики напрямую коррелируется с тем, насколько население вовлечено в соответствующие процессы. Например, в Казахстане это около 2%, то есть примерно 350–400 тыс. граждан торгуют активами на фондовой бирже. Это сопоставимо с Турцией, Бразилией, Индией. А вот в соседней России цифра достигает 14%, в Китае – 11%. К слову, больше всего людей вовлечено в фондовую биржу в Гонконге – более 60%.

Сегодня в Казахстане есть две биржевые площадки – Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и Казахстанская фондовая биржа (KASE). Первая, на наш взгляд, играет меньшую роль в отечест­венной экономике, так как здесь торгуются только ценные бумаги. Между тем на KASE, функционирующей вот уже 30 лет, осуществляется более широкая биржевая деятельность.

Так, здесь есть секция валютных торгов, где в сделках участвуют казначеи банков и прочие. Собственно, так в большей степени и определяется курс национальной валюты. Следующее – именно на этой площадке Министерство финансов привлекает средства для бюджета, размещая облигации. Кроме того, на KASE квазигосударственные компании и акиматы областей привлекают средства на проведение проектов льготного жилищного строительства.

Стоит упоминания процесс IPO «КазМунайГаза», который состоялся в 2022 году. За период приема заявок компании удалось привлечь 74,6 млрд тенге. Однако надо помнить, что всякая инвестиция сопровождается рисками, но в этом и ее плюс. К примеру, тот же КМГ за первые две недели пос­ле IPO вырос в стоимостном выражении более чем на 10%. Депозит, в сравнении с IPO, даст такой доход лишь спустя несколько месяцев или через год, в зависимости от ставки.

Однако так бывает не всегда. Иногда своей выгоды надо ждать годами. К примеру, компании по исследованию и разработке искусственного интеллекта существовали еще 10–20 лет назад, но только сейчас, с достижением успеха на этом поприще, их ценные бумаги начинают расти в цене, принося прибыль вкладчикам.

Как кровь обеспечивает жизнедеятельность организма, так и фондовая биржа является артерией финансовой системы государства, и ее развитие – жизненно необходимая вещь. К тому же состояние фондового рынка говорит и о степени развития экономики страны.

Однако стоит понимать, что любая инвестиция, даже такая близкая для казахстанца, как недвижимость, всегда несет в себе определенные риски. По­этому к инвестированию всегда следует подходить с нужными знаниями и в первую очередь с ответственностью.

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