Фото: BBC Studios/Avalon/Photoshot/picture alliance

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак и что она находится на «ранней стадии» лечения. В соответствующем видеообращении, опубликованном в пятницу, 22 марта, она назвала свою реакцию на этот диагноз «огромным шоком», сообщает Дойче Велле.

Принцесса рассказала, что в январе перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне. Операция прошла успешно, но анализы, проведенные после нее, показали наличие ракового заболевания.

«Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», - добавила Кейт Миддлтон.

По ее словам, она чувствует себя хорошо и с каждым днем становится все сильнее. Принцесса поблагодарила своего мужа принца Уильяма за то, что он был рядом с ней, а также общественность - за поддержку.

«Надеюсь, вы поймете, что нам как семье сейчас необходимы время, пространство и уединение, пока я завершаю лечение», - сказала принцесса.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что у 75-летнего британского монарха Карла III обнаружили рак. В заявлении не уточнили, какой именно тип заболевания был диагностирован, но заявили, что это не рак простаты.

Во время лечения Карл III продолжит заниматься государственными обязанностями и официальной работой с документами в обычном режиме. Однако врачи посоветовали ему отложить исполнение публичных обязанностей.