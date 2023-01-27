Kids Go Free: для двух тысяч детей авиаперелёты по Казахстану будут бесплатными

В прошлом году по программе "Kids Go Free" возможность бесплатно летать в самолетах получили 1 500 детей.

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До двух тысяч увеличится число детей, которые смогут воспользоваться бесплатными авиаперелетами по Казахстану. Такими планами во время коллегии поделился министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что в прошлом году по программе "Kids Go Free" возможность бесплатно летать в самолетах получили 1 500 детей.

"В этом году мы будем работать над тем, чтобы предоставить бесплатные авиаперелеты 2 000 детей. Это создаст больше возможностей для семейного отдыха", - сказал министр.

При этом, как он отметил, программа "Kids Go Free" стала доступнее для туроператоров.

"Расширен перечень подтверждения приобретения детского авиабилета и сокращены сроки рассмотрения заявок и выплат", - сообщил Асхат Оралов.