Розу в честь Дэвида Бекхэма представили на Chelsea Flower Show в Лондоне

Новый вид роз был создан знаменитым британским питомником David Austin Roses из Шропшира по просьбе дочери футболиста Дэвида Бекхэма, Харпер, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС
Компания заявила, что хочет, чтобы кустарниковая роза была «чем-то долговечным», что, по её представлению, будет «расти вместе с их семьёй».
Роза Sir David Beckham Rose была частью выставки, которая получила золотую награду в Челси.
Сэр Дэвид сказал:
«Садоводство объединяет людей разных поколений и приносит огромное удовольствие».
Год назад бывший футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед встретил Короля Чарльза, нося в лацкане ещё одну из творений питомника Дэвида Остина - Королевскую розу.
В этом году они встретилась снова на цветочном шоу в Челси.
Питомник David Austin Roses, базирующийся недалеко от Олбрайтона, сообщил, что роза Sir David Beckham имеет белые лепестки с оттенками розового, жёлтого и золотого.
Так же, специалисты сообщили, что цветок обладает свежим ароматом с лёгким оттенком банана, меда, нуги, гвоздики и мирры.
За каждую проданную розу David Austin Roses пообещал пожертвовать £2.50 Фонду The King's Foundation Короля Чарльза III, послом которого является сэр Дэвид.
В David Austin Roses рассказали, что работа над новым сортом розы началась в мае прошлого года, когда сэр Дэвид отметил свой 50-й день рождения.
Также там добавили, что Харпер Бекхэм попросила отразить «любовь её отца к британской сельской местности и часам, проведённым вместе в семейном саду».