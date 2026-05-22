Розу в честь Дэвида Бекхэма представили на Chelsea Flower Show в Лондоне

Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Новый вид роз был создан знаменитым британским питомником David Austin Roses из Шропшира по просьбе дочери футболиста Дэвида Бекхэма, Харпер, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: @davidbeckham

Компания заявила, что хочет, чтобы кустарниковая роза была «чем-то долговечным», что, по её представлению, будет «расти вместе с их семьёй».

Роза Sir David Beckham Rose была частью выставки, которая получила золотую награду в Челси.

Сэр Дэвид сказал:

«Садоводство объединяет людей разных поколений и приносит огромное удовольствие».

Год назад бывший футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед встретил Короля Чарльза, нося в лацкане ещё одну из творений питомника Дэвида Остина - Королевскую розу.

В этом году они встретилась снова на цветочном шоу в Челси.

Питомник David Austin Roses, базирующийся недалеко от Олбрайтона, сообщил, что роза Sir David Beckham имеет белые лепестки с оттенками розового, жёлтого и золотого.

Так же, специалисты сообщили, что цветок обладает свежим ароматом с лёгким оттенком банана, меда, нуги, гвоздики и мирры.

За каждую проданную розу David Austin Roses пообещал пожертвовать £2.50 Фонду The King's Foundation Короля Чарльза III, послом которого является сэр Дэвид.

В David Austin Roses рассказали, что работа над новым сортом розы началась в мае прошлого года, когда сэр Дэвид отметил свой 50-й день рождения.

Также там добавили, что Харпер Бекхэм попросила отразить «любовь её отца к британской сельской местности и часам, проведённым вместе в семейном саду».

#роза #ДэвидБэкхем #ХарперБэкхем

Популярное

Все
Стал символом свободы и единства
Интриги Первой лиги
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Где смех и драма учат не молчать
Наступила эра больших игр
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Библиотека нового времени
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Танец, несущий праздник
Поливной сезон проходит штатно
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
Музей пригласил в путешествие
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Поехали кататься?
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Возрождая легендарные породы
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Роза Рымбаева опубликовала редкие архивные фото с Батырхано…
Ежегодная выставка цветов открылась в Королевском госпитале…
Димаш примет участие на фестивале культуры этноспорта в Тур…
Поклонники Димаша из пяти стран Латинской Америки представи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]