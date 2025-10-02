Киносаммит стран Тюркского мира прошел в Актау

Культура,Кино
6
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках мероприятия были рассмотрены ключевые вопросы государственной политики в области кино

Фото: пресс-служба Минкультуры

2 октября  в Доме дружбы города Актау прошёл киносаммит стран Тюркского мира «Тюркский мир и кино: новые горизонты сотрудничества», организованный в рамках международного кинофестиваля «Қорқыт ата», сообщает Kazpravda.kz

По данным Минкультуры, киносаммит объединил представителей государственных органов, национальных киноцентров, экспертов и кинематографистов. В рамках мероприятия были рассмотрены ключевые вопросы государственной политики в области кино, перспективы международной копродукции и реализации совместных проектов, а также возможности углубления культурного взаимодействия посредством киноискусства. Первая панель киносаммита была посвящена вопросам государственной политики в сфере кино в странах тюркского мира.

Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали представил результаты системной деятельности Центра за последние шесть лет.

В этот период при поддержке Минкультуры и Центра было реализовано 119 кинопроектов, включая 34 дебютных фильма молодых режиссёров. Казахстанские картины были представлены более чем на 300 международных кинофестивалях и удостоены 177 наград, что наглядно демонстрирует рост качества и востребованности национального кино.

В рамках первой панели также с докладами выступили заместитель генерального директора Киноагентства Республики Азербайджан Гурбан Примов, осветивший перспективы формирования единого кинорынка, а также начальник отдела международных отношений Департамента кинематографии Кыргызской Республики Нургуль Молдошева, представившая стратегию развития и поддержки киноиндустрии Кыргызстана, включая вопросы государственной политики и международного сотрудничества.

Вторая панель была посвящена поддержке совместных кинопроектов и копродукции. С докладом о влиянии совместных производств на продвижение национального кино выступил председатель Агентства кинематографии Республики Узбекистан Шухрат Ризаев.

О значении кино как ценного духовного наследия, сохраняемого и передаваемого из поколения в поколение, в своём выступлении отметил заместитель руководителя объединения «Туркменфильм» имени Огуз хана  Сахысалых Байрамов.

Заключительным докладом на панели стало выступление главного специалиста Дирекции кинематографии Турецкой Республики Нихата Дегирменджи, в котором были рассмотрены возможности расширения совместного производства между турецкой киноиндустрией и странами тюркского мира.

Киносаммит стал значимой дискуссионной площадкой, подтвердившей стремление стран тюркского мира укреплять сотрудничество в сфере кинематографии и развивать новые форматы взаимодействия.

#Актау #Минкультуры #тюрки #киносаммит

