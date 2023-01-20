Киностудию "Казахфильм" ждет модернизация

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов на коллегии ведомства сообщил о планах по модернизации киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: kazakhfilm.kz

«Крупнейшая киностудия имени Ш. Айманова, расположенная в Алматы, будет модернизирована. Это позволит создать новые условия и улучшить технические возможности отечественной киностудии», – выразил уверенность Асхат Оралов.

Кроме того, будет проведена работа по строительству и реставрации зданий театров.

В целом же, по словам министра, за последние годы в стране возведены новые здания казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева в Астане, музыкально-драматического театра в Туркестане, казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова в Петропавловске.