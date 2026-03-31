На чемпионате Азии по велотреку в городе Тагайтай (Филиппины) состоялись состязания заключительного дня. В гонке на 1 км среди мужчин чемпионом континентального первенства стал Кирилл Курдиди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанец показал лучшее время в гите. Вторым на финише был Хань Се (Китай). Бронзовым призером стал Рето Ичида (Япония).

Добавим, что ранее Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам и в скрэтче. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли "серебро" в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.