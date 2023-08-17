Китай готов сотрудничать с Казахстаном в создании умной бытовой техники

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
107
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Второй день рабочего визита заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в Китай начался со встречи с секретарем парткома провинции Шаньдун Линь У в городе Цзинане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приезд вице-премьера Казахстана в Цзинань Линь У оценил как открытие новой страницы в двусторонних отношениях между  Шаньдуном и Казахстаном.

«Китай и Казахстан – добрые соседи, друзья, партнеры. Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сиань и участие в саммите «Китай – Центральная Азия» в марте этого года стали основой зарождения новых направлений тесного сотрудничества, перехода к «золотому 30-летию» казахско-китайского сотрудничества», — заявил в приветственном слове Линь У.

Провинция Шаньдун – густонаселенный, экономически и культурно развитый регион, через него протекает великая река Хуанхэ. Численность населения превышает 100 млн человек. По объему ВВП провинция занимает 3 место в стране.

«Мы готовы углублять взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве, машиностроении, создании умной бытовой техники», — подчеркнул Линь У.

Со своей стороны Серик Жумангарин также отметил доброе соседство и дружеские отношения между лидерами стран как основу стратегического сотрудничества.

«Результаты нашей взаимной торговли впечатляют, провинция Шаньдун стоит на четвертом месте по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год из общего товарооборота с Китаем в $24,1 млрд два миллиарда составила торговля c Шаньдун. Не так давно я имел честь принимать секретаря парткома СУАР Ма Синжуя в Астане и Алматы. Тогда он заявил, что политика Синцзяна обозначила новый вектор развития как «Синцзян – открытые западные ворота Китая». Позвольте предложить провинции Шаньдун стать открытыми восточными воротами своей страны», — отметил он.

Эффективная логистика и развитая инфраструктура транспортных путей – одно из основных перспективных направлений для интенсификации сотрудничества с Шаньдун. И база для развития уже есть. В декабре 2022 г. АО «НК «КТЖ» и крупнейший портовый оператор КНР Шаньдунская портовая группа подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились развивать мультимодальные контейнерные сервисы и цифровые продукты.

По итогам визита Серик Жумангарин предложил Линь У во время его запланированного в сентябре визита Казахстан провести встречи с бизнесом.

«Очень надеюсь, что между нашими бизнесменами состоится диалог по таким направлениям как производство и глубокая переработка в сельском хозяйстве, горнорудной промышленности, в агрономии, строительстве торгово-логистических комплексов и других. Наш Президент придает огромное значение развитию политических, экономических и торговых отношений с Китаем, и мы настроены на долгосрочную и эффективную работу», — сказал Жумангарин.

#казахстан #переговоры #сотрудничество #Китай #экономика #техника

Популярное

Все
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Когда есть польза от гостей
Звезды под куполом
Нам не было равных
Инновации поддержат
Помощь не будет лишней
Информацию о денежной помощи пенсионерам для оплаты комуслуг прокомментировало Минтруда
Изъятые у коррупционеров деньги пошли на строительство 62 школ в Казахстане
Селевой щит Казахстана
82 млн тенге вернули налоговики бизнесмену в Атырауской области
Вымогательство попало на видео в Темиртау
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль
3-месячный ребенок погиб в ДТП в Костанае
Незвездная жизнь Кызыл Жулдыза
До 110 выросло число жертв пожаров на Гавайях
Пожар вспыхнул в шахте АрселорМиттал Темиртау. Эвакуирован 101 горняк из 227
На благо общества
Кадры, которые будут решать все…
С участием зарубежных технологов
Аграрии готовятся к жатве
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Мастер боевых миниатюр
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

"Мнимой" назвала Высшая аудиторская палата финансовую устой…
Медицинский конгресс тюркского мира проходит в Самарканде
Казахстанская компания попала в санкционный список США
Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]