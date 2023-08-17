Китай готов сотрудничать с Казахстаном в создании умной бытовой техники

Второй день рабочего визита заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в Китай начался со встречи с секретарем парткома провинции Шаньдун Линь У в городе Цзинане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приезд вице-премьера Казахстана в Цзинань Линь У оценил как открытие новой страницы в двусторонних отношениях между Шаньдуном и Казахстаном.

«Китай и Казахстан – добрые соседи, друзья, партнеры. Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сиань и участие в саммите «Китай – Центральная Азия» в марте этого года стали основой зарождения новых направлений тесного сотрудничества, перехода к «золотому 30-летию» казахско-китайского сотрудничества», — заявил в приветственном слове Линь У.

Провинция Шаньдун – густонаселенный, экономически и культурно развитый регион, через него протекает великая река Хуанхэ. Численность населения превышает 100 млн человек. По объему ВВП провинция занимает 3 место в стране.

«Мы готовы углублять взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве, машиностроении, создании умной бытовой техники», — подчеркнул Линь У.

Со своей стороны Серик Жумангарин также отметил доброе соседство и дружеские отношения между лидерами стран как основу стратегического сотрудничества.

«Результаты нашей взаимной торговли впечатляют, провинция Шаньдун стоит на четвертом месте по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год из общего товарооборота с Китаем в $24,1 млрд два миллиарда составила торговля c Шаньдун. Не так давно я имел честь принимать секретаря парткома СУАР Ма Синжуя в Астане и Алматы. Тогда он заявил, что политика Синцзяна обозначила новый вектор развития как «Синцзян – открытые западные ворота Китая». Позвольте предложить провинции Шаньдун стать открытыми восточными воротами своей страны», — отметил он.

Эффективная логистика и развитая инфраструктура транспортных путей – одно из основных перспективных направлений для интенсификации сотрудничества с Шаньдун. И база для развития уже есть. В декабре 2022 г. АО «НК «КТЖ» и крупнейший портовый оператор КНР Шаньдунская портовая группа подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились развивать мультимодальные контейнерные сервисы и цифровые продукты.

По итогам визита Серик Жумангарин предложил Линь У во время его запланированного в сентябре визита Казахстан провести встречи с бизнесом.

«Очень надеюсь, что между нашими бизнесменами состоится диалог по таким направлениям как производство и глубокая переработка в сельском хозяйстве, горнорудной промышленности, в агрономии, строительстве торгово-логистических комплексов и других. Наш Президент придает огромное значение развитию политических, экономических и торговых отношений с Китаем, и мы настроены на долгосрочную и эффективную работу», — сказал Жумангарин.