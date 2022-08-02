Китай стал председателем Совета Безопасности ООН

С 1 августа Китай стал очередным председателем Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь председательствовал на внутренних консультациях СБ ООН, где был одобрен план работы органа на август, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Согласно плану, в августе СБ ООН рассмотрит ряд вопросов, включая проблемы в Йемене, Сирии, Ливии, на Среднем Востоке, в Палестине и борьбу с терроризмом. По инициативе китайской стороны Совбез также проведет два специальных заседания по темам "Поддержание общей безопасности" и "Наращивание потенциала африканских стран".

Говоря об усилении роли ООН и вкладе Китая в ООН, Чжан Цзюнь сказал представителям СМИ, что ООН является знаменем мультилатерализма и символом коллективной силы. Как бы ни менялась международная ситуация, роль ООН незаменима. Сила ООН, в конечном счете, обусловлена поддержкой и вкладом ее государств-членов. В этом деле крупные державы должны показать пример остальным и играть ответственную роль в выполнении своих обязательств. Китай всегда был твердым сторонником ООН, всегда поддерживал тесное сотрудничество с ООН и всегда практическими действиями оказывал поддержку ООН в противостоянии глобальным вызовам, обеспечении мира и безопасности и содействии общему развитию.

Чжан Цзюнь сказал, что Китай всегда придерживается настоящего мультилатерализма. Одной из основных исходных позиций Китая в урегулировании международных вопросов является решительная защита международной системы, ядром которой является ООН, и поддержка центральной роли ООН в международных делах. Как сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, партнерство с Китаем служит важной опорой ООН и мультилатерализма. Китай прилагает неустанные усилия для поддержания мира и безопасности во всем мире, твердо придерживается основных норм международных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН, последовательно выступает за политическое разрешение актуальных проблем и полностью поддерживает посреднические усилия главы ООН. Не так давно китайское руководство выдвинуло Инициативу в области глобальной безопасности, которая указывает направление и путь для разрешения нынешней дилеммы глобальной безопасности.

По словам постпреда, Китай всеми силами продвигает повестку дня ООН в области развития. Китай не только достиг цели по сокращению бедности на 10 лет раньше установленного срока в своей стране, но и выдвинул Инициативу в области глобального развития, которая позволяет придать новый импульс и внести китайский вклад в области достижения установленных ООН целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, преодоления глобального продовольственного кризиса, неравенства и дисбаланса в развитии. Пекин предпринимает практические действия для борьбы с изменением климата. Будучи крупнейшей развивающейся страной, Китай стремится к достижению пика выбросов углерода до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года.

Чжан Цзюнь подтвердил, что Китай всегда активно выполнял свои финансовые обязательства перед ООН. Китай является вторым государством по величине уплаченных взносов в регулярный бюджет ООН и в бюджет миротворческих операций. Несмотря на сложные задачи внутри страны, такие как борьба с эпидемией, развитие экономики и улучшение благосостояния народа, Китай продолжает своевременно и в полном объеме выплачивать соответствующие взносы, обеспечивая надежную гарантию ресурсов для работы ООН и операций ООН по поддержанию мира.