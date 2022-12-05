Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для своей выгоды

Перекупщики настаивают на том, что увидеть игру аргентинца вживую — это уникальный опыт, который стоит испробовать хотя бы раз в жизни каждому болельщику со всего мира.

Фото: championat.com

Представители азиатских мафий перепродают билеты на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Нидерландов в 5 раз дороже номинальной стоимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Как пишет Mundo Deportivo, китайская мафия использует тот факт, что мундиаль в Катаре с большой долей вероятности станет последним в карьере для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Перекупщики настаивают на том, что увидеть игру аргентинца вживую — это уникальный опыт, который стоит испробовать хотя бы раз в жизни каждому болельщику со всего мира.

Билет на четвертьфинал с участием Аргентины и Нидерландов предлагается купить по цене € 4,5 тыс., что превышает номинальную стоимость в 5 раз.

Также предлагаются премиум-пакеты стоимостью € 7,5 тыс.

Матч Аргентины и Нидерландов состоится 10 декабря, начало матча – в 01:00 по времени Астаны.