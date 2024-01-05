Театр «Астана Балет» представил афишу на январь

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент

В январе театр «Астана Балет» предлагает зрителям насладиться сразу несколькими спектаклями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба театра "Астана Балет"

Как сообщили в ведомстве, с 10 по 13 января жители и гости столицы смогут посмотреть спектакль «Снежная королева». Стоит отметить, что постановка была удостоена премии Umai в номинации «Лучший детский спектакль».

20 января состоится концерт симфонического оркестра «Безумный гений романтизма» под руководством маэстро Элмара Бурибаева. Солист  лауреат республиканских и международных конкурсов Ермек Курманаев.

26 и 27 января театр представит зрителям балет «Золушка» в хореографии Н. Калининой. Музыку Сергея Прокофьева исполнит симфонический оркестр театра под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.

 

#театр #сказки #Астана Балет #афиша

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