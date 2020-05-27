Классный выпуск

Для 84 гвардейцев этот напряженный, но значимый этап жизни завершен, кого-то даже успели встретить дома. А в общей сложности часть в ближайшее время покинут около 500 отслуживших солдат-срочников. Им на смену уже прибыла первая команда новобранцев.

Командир части Баянгали Есжанов по-военному сдержанно говорит о своих старослужащих бойцах. Но по всему видно, это один из лучших его выпусков – ребятам сильно досталось, но они не подвели.

Воинская структура МВД – гвардия – всегда там, где требуется усиление обеспечения правопорядка. На следующее утро после объявления чрезвычайного положения в стране на охрану блокпостов и патрулирование улиц Алматы вышли около 900 военнослужащих – едва ли не весь личный состав полка.

В итоге на счету гвардейцев около 400 пресеченных нарушений режима ЧП и еще почти 20 задержаний по признакам уголовных преступлений. Но главное – сложный для всех период в самой части удалось пройти без происшествий и без единого заболевшего новой инфекцией.

В полку и сейчас действуют строжайшие санитарные ограничения.

– Парни получили хороший жизненный опыт и точно не собьются с выбранного пути, – уверен за своих бойцов полковник Есжанов.

Кстати, многие из них решили продолжить именно путь охраны правопорядка. На торжественном построении, кроме грамот и благодарностей, лучшие из лучших получили из рук командира рекомендательные письма для поступления на службу в полицию.

Солдат-стрелок Станислав Сляднев как раз из числа тех, кого уже ждут в органах правопорядка. За успехи в службе рядовой получил благодарственное письмо с памятным фото от командующего РгК «Оңтүстік» генерал-майора Талапкера Амриева. Правда, пока Стас не решил, продолжить ли ему службу в Алматы или все-таки выбрать родной Актобе, где живет семья.

Служба для молодого человека завершилась не только хорошо, но и быстро. Говорит, потому что она не была скучной и дала много полезного опыта – изменила характер: он стал тверже и выдержаннее, научила ценить мужскую дружбу.

– В таких условиях понимаешь, что значит помощь товарища, поддержка в трудную минуту, – объясняет законы армейской жизни вчерашний рядовой Сляднев. – Все трудности мы прошли вместе, научились понимать и доверять друг другу. Будем и после службы поддерживать отношения, в наше время это несложно.

Сохранить все лучшее, что дала служба уходящим в гражданскую жизнь бойцам, посоветовал и командир части Баянгали Есжанов:

– Не оборачивайтесь назад, идите только вперед, оставайтесь достойными сыновьями своего Отечества и сохраняйте лучшие душевные качества. Ищите свое призвание, ставьте самые смелые цели и помните все хорошее, что дала вам служба в армии.