Как пояснили в Министерстве промышленности и строительства РК, согласно статье 23 Закона РК «О промышленной политике», территориальный кластер – это географически сконцентрированная группа взаи­мосвязанных и взаимодополняющих организаций, имеющих общую отраслевую специализацию. Данный подход позволяет объединить предприя­тия, науку и инфраструктуру в единую экосистему, где усиливается синергия и формируются условия для технологического рывка.

По официальным данным Минпромстроя, с 2018 года в Казахстане действуют шесть пилотных территориальных кластеров. Это кластеры строи­тельных материалов (Карагандинская область), мебельного производства (Алматы), фармацевтики (Южный Казахстан), мукомольной промышленности (Костанайская область), по переработке молока (Акмолинская область), туризма (Алматинский регион). Каждому из этих нап­равлений присущи свои вызовы и потенциал.

Так, строительный кластер сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны российских производителей и демпингом цен. В ответ ведется работа по изменению законодательства о госзакупках, внедряются офтейк-контракты со строительными компаниями.

Мебельный кластер страдает от роста цен на импортные материалы и снижения спроса внутри республики. В целях расширения рынков сбыта предприятия кластера наращивают экспортную активность и кооперацию с застройщиками, предлагая готовые решения по комплектации жилья.

Фармацевтический кластер нуждается в развитии научной инфраструктуры: отсутствует профильный R&D-центр, не хватает лабораторий. Вместе с тем в кооперации фармацевтических производителей выстраиваются производственные цепочки, а предприятия нацелены на создание единого центра компетенций и расширение взаимодействия с ТОО «СК-Фармация».

Объединение компаний показало перспективы коллаборации членов по различным стадиям производственного процесса соз­дания лекарственных средств. Дальнейшее развитие будет зависеть от осуществления их совместных инвестиционных проектов: по созданию сертифицированного R&D-центра, центра компетенций; активному взаимодействию с единым дистрибьютором лекарств в Казахстане ТОО «СК-Фармация» для увеличения объемов сбыта продукции; плодотворному взаимодействию с аптечными сетями.

Мукомолы Костаная, экспортируя около 900 тыс. тонн муки в год, теряют позиции на традиционных рынках. Основной конкурент – Узбекистан, закупающий казахстанское зерно и перерабатывающий его на месте. Казахстанские компании ищут выход на новые рынки – Китай, Иран, страны Юго-Восточной Азии – и используют экспортные меры поддержки от QazTrade.

Молочный кластер страдает от нехватки кормов и сокращения поголовья скота, что влияет на объемы цельномолочного сырья. В ответ на эти вызовы создается карта молочного сырья, развивается ветеринарная инфраструктура, осуществляются меры по эффективному использованию пастбищных угодий.

В Минпромстрое РК отмечают, что основные проблемы развития кластерных инициатив в Казахстане носят системный, институциональный характер. Прежде всего это недостаточная критическая масса предприятий в отдельных регионах, что не позволяет сформировать устойчивую производственную кооперацию. Также отсутствуют прочные горизонтальные связи между участниками отрасли – предприятия часто работают изолированно, не выстраивая цепочек добавленной стоимости.

Низкий уровень взаимодействия с научно-исследовательскими организациями и образовательными учреждениями также тормозит внедрение инноваций и модернизацию производства. Предприятиям зачастую недос­тупны новые технологии, разработки и кадры, способные обеспечивать переход на более высокий технологический уклад.

Тем не менее именно клас­терный подход может стать действенным инструментом трансформации отечественной промышленности. Он создает условия для укрепления связей между производителями, стимулирует совместные инвес­тиции и НИОКР, способствует появлению новых производств и развитию региональной экономики за счет мультипликативного эффекта.

Кроме того, участие в кластере повышает экспортный потенциал компаний, позволяет им выходить на новые рынки и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную как в стране, так и за ее пределами.

Таким образом, дальнейшее развитие кластеризации требует не только финансовых вложений, но и институциональной поддерж­ки, включая совершенствование законодательства, образовательных программ и механизмов поддержки НИОКР.

Сенат Парламента РК готовит поправки в законодательство, нап­равленные на развитие клас­терной инициативы, в том числе в машиностроении. Это говорит о растущем внимании государства к системной кластерной политике как к стратегическому инст­рументу промышленного роста.

Казахстан делает осознанную ставку на территориальную клас­теризацию как один из основных векторов промышленной политики. Несмотря на проблемы и вызовы, первые пилотные кластеры демонстрируют высокий потенциал и накапливают практику, которая может быть в дальнейшем масштабирована по всей республике.