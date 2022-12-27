Клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для Роналду

Саудовцы надеются уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна.

Фото: news.sportbox.ru

"Аль-Насср" из Саудовской Аравии назначил дату медосмотра для Криштиану Роналду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Кроме того, для португальца и его представителей забронировали жилье.

Саудовцы надеются уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна.

Сообщается, что общие условия контракта уже согласованы, и теперь слово остается за самим игроком – он должен решить, подписывать ли соглашение.

Контракт форварда с саудовским клубом будет рассчитан до 2025 года, а его доходы составят 200 миллионов евро в год.

По контракту Роналду предложат отыграть в качестве футболиста еще 2,5 года, а затем стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

В случае, если португалец согласится на данное предложение, в клубе расстанутся с тремя игроками.

Издание напоминает, что 37-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".