Клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для Роналду

Саудовцы надеются уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна.
"Аль-Насср" из Саудовской Аравии назначил дату медосмотра для Криштиану Роналду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Кроме того, для португальца и его представителей забронировали жилье.
Саудовцы надеются уладить все формальности к открытию зимнего трансферного окна.
Сообщается, что общие условия контракта уже согласованы, и теперь слово остается за самим игроком – он должен решить, подписывать ли соглашение.
Контракт форварда с саудовским клубом будет рассчитан до 2025 года, а его доходы составят 200 миллионов евро в год.
По контракту Роналду предложат отыграть в качестве футболиста еще 2,5 года, а затем стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.
В случае, если португалец согласится на данное предложение, в клубе расстанутся с тремя игроками.
Издание напоминает, что 37-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".