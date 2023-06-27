Ключевые задачи Улытау

Ключевые задачи региона на сегодня – диверсификация экономики, развитие индустриальной инфраструктуры, а также решение актуальных социальных проблем.

В прошлом году в ходе поездки в Жезказган Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущим положением дел в регионе, уделив особое внимание проблемам, требующим оперативного решения. Среди них – ухудшение экологической обстановки, критическое состояние дорог республиканского значения, слабая диверсификация экономики и зависимость от крупных предприятий, изношенность инженерно-коммуникационной инфраструктуры...

В связи с этим был определен ряд приоритетных направлений, которые могут помочь новому областному центру стать перс­пективным и привлекательным во всех отношениях. Среди них – строительство многоэтажных жилых домов для социально защищаемых слоев населения, возведение объектов социального направления, обеспечение жителей качественной питьевой водой.

В числе ключевых задач определена также газификация растущего Жезказгана, которая позволит снизить нагрузку на тепловые сети, заодно решая проблему теплоснабжения в зимний период в городских и пригородных районах.

26 июня в Жезказгане состоя­лись пресс-тур по объектам, работа на которых ведется по поручению Президента, а также пресс-конференция на площадке СЦК, приуроченная ко дню вступления в силу указа Главы государства о создании новых областей. Спикером выступил глава региона Берик Абдыгалиулы, отметивший, что пока, к сожалению, области не удается преодолеть отставание в темпах социально-экономического развития, обусловленное проблемами, доставшимися региону в «наследство».

В целом по экономическим показателям область занимает седьмое место среди двадцати регионов. За истекший год производство здесь выросло на 6%, а общий региональный продукт увеличился в 1,4 раза и составил 1,7 трлн тенге.

Сегодня на пятой по размеру территории области Казахстана (188 тыс. кв. км) проживает всего 221,7 тыс. человек. Прирост населения в областном центре составил 700 человек, что объясняется притоком в город госслужащих с семьями.

Новый статус города стал причиной резкого удорожания недвижимости. Аренда квартир в денежном отношении приблизилась к уровню Астаны и Алматы. При этом количество очередников растет, а недостаток жилья оборачивается дефицитом квалифицированных кадров.

В области остро ощущается нехватка специалистов в сфере здравоохранения – требуются 60 врачей, узких специалистов, в сфере образования – 319 учителей.

Приоритеты жилищной политики

Всего в Жезказгане и Сатпаеве, Улытауском и Жанааркинском районах в ближайшее время будет построено 27 арендных и кредитных домов. Сто квартир нынче намечено приобрести для семей из социально защищаемых слоев населения. Стоит отметить, что в области Улытау зарегист­рировано 6 950 очередников.

Квартирный вопрос, отметил Берик Абдыгалиулы, будет решаться также в рамках гос­программ по поддержке молодежи «Улытау жастары». До конца года более 40 молодых людей будут обеспечены жильем в рамках упрощенного кредитования в сотрудничестве с Family Bank. Ежегодно на эти цели из областного бюджета планируется выделять 500 млн тенге.

Дефицит жилья в первую очередь, обусловлен тем, что с 2011 по 2018 год в Жезказгане строительство многоэтажных жилых домов не велось вообще.

Первые за семь лет две новостройки были введены в эксплуатацию в 2018-м. С 2019 по 2022 год появились еще семь многоэтажек для очередников, сообщила в ходе пресс-тура, предваряющего брифинг акима области Улытау, руководитель отдела строительства Жезказгана Маруа Келмагамбетова. Все планы по строительству зависят от своевременного финансирования, причем не только из местного бюджета, но и республиканского. Соответствую­щая заявка уже направлена на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

– До 2026 года мы введем в эксплуатацию 12 домов, – сообщила руководитель отдела строительства. – В итоге более 700 семей очередников получат квартиры. Стоит отметить, что еще 11 многоквартирных домов строят неподалеку частные строи­тельные компании.

По окончании строительства в районе новостроек начнутся работы по благоустройству, установке во дворах спортивных и детских площадок.

Планы по плану

Чтобы решить накопившиеся проблемы, в 2022 году был принят Комплексный план развития области до 2026 года. В целом за год бюджет региона увеличен в 1,3 раза, до 145 млрд тенге, но и расходы выросли, в том числе на сельское хозяйство, здравоохранение, ЖКХ.

А так как 70% доходов областного бюджета обеспечивают компании корпорации «Казахмыс», то сегодня одна из важнейших задач руководства региона – способствовать диверсификации экономики. В частности, до 2026 года будет реализован пул инвестпроектов на общую сумму 140 млрд тенге.

Особое внимание уделяется сельскому хозяйству, ведь из 19 позиций потребительской корзины в области производится только три вида социально значимых продуктов питания. Как следствие цены на продовольствие здесь дороже, чем в других регионах Казахстана.

С декабря прошлого года в Жезказгане формируется собст­венный стабфонд, СПК «Улытау» проводится закуп сезонных продуктов, чтобы не допустить спекуляции в торговых точках города. В данный момент решаются проблемы в работе самой СПК, нарушавшей сроки закупа и реализации товаров.

Также в области внимание уделяется развитию фермерских хозяйств – как животноводческих, так и тех, что занимаются выращиванием пшеницы, кормовых культур.

Глава области Улытау отметил, что в регионе сегодня проводятся и экологические мероприятия. Согласно статистике, в городе, где нет своего онкоцентра, всего за год количество больных онкологией выросло вдвое. Соз­дана комиссия, которая проводит масштабные исследования по выявлению причин высокой заболеваемости населения.

Учитывая потребность населения в качественных услугах в сфере здравоохранения, Берик Абдыгалиулы отметил, что в регионе приступили к строительству медицинских учреждений.

Кроме того, активно идут работы по реконструкции внутригородских дорог, начат ремонт межрегиональных автодорог, в планах – строительство важнейшей магистрали Жезказган – Кызылорда. Ожидается, что работы по реконструкции 208-километ­рового участка нач­нутся уже нынешней осенью.

Как оказалось, за последние 25 лет в Жезказгане была построена всего одна школа. Учебное заведение было открыто по поручению Главы государства, в нем обучаются одаренные дети из Жезказгана и Сатпаева. К исполнению еще одного задания Президента – строительству общежития для 200 школьников из отдаленных уголков области – уже приступили.

Также Берик Абдыгалиулы сообщил, что на ближайшие три года запланировано не только строительство новых учебных заведений, но и возобновление незавершенных проектов-долгостроев.

Чистая вода

Аким области Улытау подчерк­нул в своем выступлении, что на контроле также вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой и теплоснабжением в зимний период. Работы в этом направлении ведутся по поручению Президента.

В настоящее время водовод Уйтас-Айдос изношен на 70%. Строительство его участков, модернизация насосных станций и оборудования ведутся. Однако насколько затянутся эти работы – пока неизвестно.

Помимо Уйтас-Айдоса, есть планы по обеспечению жезказганцев водой из других подземных источников – Эскулинского и Кожамсеитского водозаборов. Однако мощностей трех водоводов сегодня едва хватает, чтобы обеспечить 30% от объема питьевой воды, поступающей в дома областного центра.

70% поступает из открытого водоема – Кенгирского водохранилища, вода в котором малопригодна для нужд населения. В целом до конца 2023 года по области планируется построить и реконструировать 79,9 км водопроводов с объемом инвестиций 10 млрд тенге.

Чтобы обеспечить горожан чис­той питьевой водой, в этом году начата реконструкция очистных сооружений – гидроцеха. С его запуском в 2025 году проблема водоснабжения будет частично решена.

С ходом работ на стратегическом объекте журналисты ознакомились в рамках пресс-тура. Как отметила руководитель отдела строительства Жезказгана Маруа Келмагамбетова, действующая система очистки воды – классическая. К сожалению, она грубая и давно устарела. Достигнуть желаемых результатов позволит реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений второй и треть­ей очереди. Это водоподготовка, реконст­рукция технологии очистки и подготовки.

Канат Оспанов, руководитель проекта подрядчика ТОО «Caspian Contractors Trust», в свою очередь пояснил, что по окончании работ вода будет чистой, как после фильтрации.

– Будет применена мембранная технология обратного осмоса, – отметил он. – Все новое – оборудование, технология. Строится станция реагентного хозяйства. После очистки в воде не останется переносчиков инфекций, тяжелых металлов, гербицидов и пестицидов. Сейчас мы демонтируем старые отстойники, укрепляем стенки «ванн», строим новое здание, где будут установлены семь мощных фильтров. Четыре из них будут работать постоянно, три останутся в резерве. Все оборудование производства США и стран Европы. Стоит отметить, что основной гидроцех был построен в 1963 году, другой цех – в 1987 году. За все эти годы не проводились ни капремонты сооружений, ни замена оборудования. Работу подрядчик обещает завершить в 2025 году.

Впрочем, чистота воды будет зависеть и от своевременной реконструкции городских водопроводных магистралей, а также финансирования проекта.

Реконструкция магистралей водопровода будет завершена в установленные сроки, заверила Маруа Келмагамбетова. Сегодня в дома жителей ряда поселков, прилегающих к Жезказгану, подведено центральное водоснабжение. Еще год назад они были вынуждены набирать воду в уличных колонках.

Завершается работа по трем основным водным магистралям, подающим питьевую воду из гидро­цеха в городские водопроводы. Самый сложный участок – по ремонту городских сетей второй очереди, а это 85 км труб.

Поможет газификация

Теплоэнергетический узел Жезказгана изношен на 58%. Город будет расширяться, но тепла в домах не хватает уже сейчас. Пока решается вопрос о строительстве второй ТЭЦ китайской компанией «CITIC Construction Co LTD», в Жезказгане проводится ремонт и реконструкция труб теплоснабжения.

Стоит отметить, что проект газификации региона поможет снизить нагрузку на действующую ТЭЦ. В пригородных районах Жезказгана, жители которых из года в год жаловались на холод в домах, станет тепло.

В целом проект газификации Жезказгана должен обеспечить голубым топливом до 3 500 абонентов, а также медьзавод. Сегодня магистральные трубы подведены к двум поселкам, а также к 91-му и 92-му кварталам. Уже в этом году к системе газоснабжения смогут подключиться свыше 700 абонентов.