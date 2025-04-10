Ключи от квартир получили молодые ученые в РК

Президент,Наука
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Президент наградил группу граждан государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Впервые было присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері». Также ряду молодых ученых были вручены ключи от квартир.

На мероприятии также выступили академики Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Жумабай Бакенов и Дурвудхан Сураган, а также младший научный сотрудник Института биологии и биотехнологии растений Анастасия Капытина.

Президент подчеркнул, что страна с развитой наукой способна противостоять любым вызовам. Он напомнил, что будущее Казахстана – в руках патриотичных и высококвалифицированных ученых. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку ученым, создавая им лучшие условия.

– Среди тех, кто присутствует в этом зале, есть выдающиеся специалисты, ветераны науки, посвятившие свою жизнь науке и образованию, а также талантливые молодые ученые. Еще раз выражаю всем признательность, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ознакомиться со списком тех, кто получил госнаграды, можно здесь

Как сообщалось ранее, Президент на встрече высказался о роли университетов в сфере науки. Касым-Жомарт Токаев считает, что образовательные учреждения уделяют больше внимания подготовке специалистов, чем научным разработкам. Как считает Президент, университеты должны стать пионерами в новых исследованиях и инновациях. Несмотря на то, что это их основная функция, образование и наука должны идти рука об руку. 

Глава государства также перечислил ключевые задачи, стоящие перед ученым сообществом.

#президент #награждение #ученые #Акорда

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