Президент высказался о роли университетов в сфере науки

Образование,Президент
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Касым-Жомарт Токаев считает, что образовательные учреждения уделяют больше внимания подготовке специалистов, чем научным разработкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как считает Президент, университеты должны стать пионерами в новых исследованиях и инновациях.

 Несмотря на то, что это их основная функция, образование и наука должны идти рука об руку.

– У нас функционируют десять учебных заведений, обладающих статусом исследовательских университетов. Однако этого недостаточно для полноценного развития науки. Следует значительно усилить работу в этом направлении. Наука должна приносить ощутимую пользу стране. Безусловно, у нас уже есть определенные достижения. За последние пять лет доходы научных организаций, занимающихся прикладными исследованиями, превысили 40 миллиардов тенге. В бюджет поступило более 10 миллиардов тенге налоговых отчислений, и в будущем этот показатель будет только расти. В науку привлечено 14,5 млрд тенге частных инвестиций. Создано более 2 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, наши ученые активно способствуют развитию экономики страны, – сказал он.

Он отметил, что учебные заведения начали налаживать тесные связи с предприятиями. Ярким примером такого взаимодействия может служить Satbayev University, ученые которого разработали инновационную технологию, позволяющую получать селен очень высокой чистоты. В результате стоимость килограмма селена увеличилась в 15 раз, что принесло перерабатывающей компании дополнительную прибыль в размере 1,2 миллиарда тенге.

Глава государства в своей речи особо отметил труд молодого академика Дурвудхана Сурагана, чьи исследования в области математической физики успешно используются в системах криптографии и защиты данных. Как полагает Президент, в современную эпоху цифровизации такие достижения, свидетельствующие о высоком потенциале отечественной науки, приобретают огромное значение.

Касым-Жомарт Токаев призвал отечественные предприятия внести свою лепту в развитие науки. Для создания новых продуктов важно наладить их сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами. Президент назвал стратегически важным шагом то, что крупные промышленные предприятия Казахстана уже направляют 1% своих доходов в сферу науки.

Как сообщалось ранее, Президент в преддверии Дня работников науки встретился с отечественными учеными и поздравил их с профессиональным праздником. Группа ученых отмечена госнаградами

#президент #Образование #университеты

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