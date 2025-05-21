В рамках одобренного в Мажилисе законопроекта по вопросам совершенстования ОСМС, предлагается ввести норму по наделению Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК надзорной функцией в сфере оказания медицинских услуг, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это позволит реагировать на грубые нарушения и незаконную медицинскую деятельность без длительных согласований и обращений в суд, пояснили в Минздраве.

Сегодня Комитет, в рамках государственного контроля, выявляет случаи незаконной медицинской деятельности — без соответствующих лицензий, с грубыми нарушениями стандартов и правил оказания медпомощи. Только в 2024 году по результатам 2 214 внеплановых проверок составлено 1 832 адмпротокола, из них 884 - за оказание услуг без лицензии, 817 - за грубые нарушения стандартов.

Действующее законодательство не предусматривает применение оперативных мер реагирования в сфере здравоохранения, в отличие от других контролируемых сфер (ветеринария, торговое мореплавание, карантин растений и др.).

Ожидается, что инициатива о наделении Комитета надзорными полномочиями позволит свовременно реагировать на нарушения, усилит меры безопасности при оказании медицинской помощи, защиту пациентов и повысит эффективность контроля в сфере здравоохранения.