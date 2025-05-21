КМФК наделят надзорной функцией контроля качества медуслуг

Здравоохранение
60
Венера Баталова
корреспондент

В рамках одобренного в Мажилисе законопроекта по вопросам совершенстования ОСМС, предлагается ввести норму по наделению Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК надзорной функцией в сфере оказания медицинских услуг, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это позволит реагировать на грубые нарушения и незаконную медицинскую деятельность без длительных согласований и обращений в суд, пояснили в Минздраве.

Сегодня Комитет, в рамках государственного контроля, выявляет случаи незаконной медицинской деятельности — без соответствующих лицензий, с грубыми нарушениями стандартов и правил оказания медпомощи. Только в 2024 году по результатам 2 214 внеплановых проверок составлено 1 832 адмпротокола, из них 884 - за оказание услуг без лицензии, 817 - за грубые нарушения стандартов.

Действующее законодательство не предусматривает применение оперативных мер реагирования в сфере здравоохранения, в отличие от других контролируемых сфер (ветеринария, торговое мореплавание, карантин растений и др.).

Ожидается, что инициатива о наделении Комитета надзорными полномочиями позволит свовременно реагировать на нарушения, усилит меры безопасности при оказании медицинской помощи, защиту пациентов и повысит эффективность контроля в сфере здравоохранения.

#надзор #функция #КМФК

Популярное

Все
Лекарств нет, но вы держитесь!
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
Фотоловушка для снежного барса
Стреляли, подтягивались, пели...
Интеллект искусственный, а душа – живая
Девушки взяли бронзу
ИИ на страже психологического благополучия
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Святая к музыке любовь
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Счастье с доставкой на дом
Как регион борется с дефицитом врачей
Болезнь выявили вовремя
Властелины света
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Если вы подверглись цифровой атаке...
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Казахстанцы смогут сохранить статус ОСМС в течение полугода…
В Казахстане увеличат список клиник, проводящих транспланта…
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселение…
Лекарств нет, но вы держитесь!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]