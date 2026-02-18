КНБ подтвердил расследование в отношении первого замакима ВКО

Закон и Порядок
45
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее в Казнете распространилась информация о его задержании

Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar/

Комитет национальной безопасности РК официально начал досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара, сообщает Kazpravda.kz 

В ведомстве подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

«В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — заявили в КНБ. 

Напомним, Жаксылык Омар был назначен первым заместителем акима ВКО в 2024 году. С 2018 по 2024 годы он занимал пост акима Усть-Каменогорска.

Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия. Ожидается, что дополнительные детали будут озвучены после получения соответствующих разрешений от прокуратуры.

#КНБ #расследование #ВКО #замакима

