Ранее в Казнете распространилась информация о его задержании

Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar/

Комитет национальной безопасности РК официально начал досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

«В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — заявили в КНБ.

Напомним, Жаксылык Омар был назначен первым заместителем акима ВКО в 2024 году. С 2018 по 2024 годы он занимал пост акима Усть-Каменогорска.

Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия. Ожидается, что дополнительные детали будут озвучены после получения соответствующих разрешений от прокуратуры.