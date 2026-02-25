"По материалам следствия, он незаконно предоставил право частному собственнику удержать денежные средства с реализации залогового имущества, обязательных перечислению в Фонд, причинив ущерб государству в 11,4 млрд тенге. Кроме того, им продано госимущество по заниженной стоимости, в результате чего бюджет недополучил более 1,3 млрд тенге. Также задержаны собственник компаний-должников и его соучастники, которые путем подделки документов реализовали залоговые земельные участки, причинив ущерб Фонду в размере 800 млн тенге", - говорится в сообщени КНБ.