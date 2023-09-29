КНР планирует отправить зонд на обратную сторону Луны

Китай планирует запустить зонд "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны в следующем году, говорится в заявлении главного конструктора программы Китая по изучению глубокого космоса У Яньхуа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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По словам специалиста, вместе с лунным разведывательным зондом на спутник Земли отправится и ретранслятор Magpie Bridge 2. На 2026 и 2028 год запланированы пуски еще двух зондов − "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", пишет ФАН.

Отмечается, что задачей "Чанъэ-7" станет подготовка к созданию научно-исследовательской базы КНР на Луне.