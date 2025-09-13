Кобзарь в казахской степи Культура 13 сентября 2025 г. 7:20 4 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В Национальном музее РК при поддержке Министерства культуры и информации проходит выставка «Кобзарь в казахской степи: переплетение истории и судьбы» фото Игоря Бургандинова Экспозиция подготовлена Мангистауским областным историко-краеведческим музеем им. Абиша Кекилбайулы и посвящена великому украинскому поэту, писателю, художнику и общественному деятелю Тарасу Шевченко. Среди ее задач – укрепление межэтнического согласия и популяризация культурного наследия. Работы Тараса Шевченко отражают историческую преемственность и духовную связь казахского и украинского народов, охватывают творческий путь художника на казахской земле и представляют этнографическое наследие Украины. – Тарас Шевченко – знаковая фигура в истории Украины, он внес огромный вклад в развитие украинского языка и национального самосознания. В ссылке в Казахстане он прожил десять лет, глубоко изучил природу и быт казахского народа, запечатлев это в своих литературных и художественных произведениях, – отметили организаторы. В экспозиции два раздела и 115 экспонатов. В первом – «Казахскую степь прославивший кистью» представлены 58 репродукций картин Тараса Шевченко, написанных в годы ссылки на территории нашей страны. В них отражены реалии быта казахской степи, ее природа. Картины создавались во время Аральской и Каратауской экспедиций, среди них – «Пожар в степи», «Одинокое дерево», «Форт Райым», «Шхуны у острова Косарал». Во втором разделе – «Волшебный мир украинских рушников» – представлены традиционные элементы быта украинского народа, включая старинную одежду, редкие книги, декоративные предметы и этнографические материалы. #выставка #Нацмузей #Тарас Шевченко