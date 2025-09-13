Кобзарь в казахской степи

Культура
4
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном музее РК при поддержке Министерства культуры и информации проходит выс­тавка «Кобзарь в казахской степи: переплетение истории и судьбы»

фото Игоря Бургандинова

Экспозиция подготовлена Мангистауским областным историко-краеведческим музеем им. Абиша Кекилбайулы и посвящена великому украин­скому поэту, писателю, художнику и общественному деятелю Тарасу Шевченко. Среди ее задач – укрепление межэтнического согласия и популяризация культурного наследия.

Работы Тараса Шевченко отражают историческую преемственность и духовную связь казахского и украинского народов, охватывают творческий путь художника на казахской земле и представляют этно­графическое наследие Украины.

– Тарас Шевченко – знаковая фигура в истории Украины, он внес огромный вклад в развитие украинского языка и национального самосознания. В ссылке в Казахстане он прожил десять лет, глубоко изучил природу и быт казахского народа, запечатлев это в своих литературных и художественных произведениях, – отметили организаторы.

В экспозиции два раздела и 115 экспонатов.

В первом – «Казахскую степь прославивший кистью» представлены 58 репродукций картин Тараса Шевченко, написанных в годы ссылки на территории нашей страны. В них отражены реалии быта казахской степи, ее природа. Картины создавались во время Аральской и Каратауской экспедиций, среди них – «Пожар в степи», «Одинокое дерево», «Форт Райым», «Шхуны у острова Косарал».

Во втором разделе – «Волшебный мир украинских рушников» – представлены традиционные элементы быта украинского народа, включая старинную одежду, редкие книги, декоративные предметы и этнографические материалы.

#выставка #Нацмузей #Тарас Шевченко

