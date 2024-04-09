Когда б Парацельс занимался деньгами

В последнее время тема инфляции в Казахстане вызывает бурные дискуссии. Еще бы – только за 2022 год цены в республике взлетели на 20,3%, а базовое продовольствие и вовсе подорожало на 25,3%. В 2023-м картина стала более благожелательной, и показатель замедлился до 9,8%.

Однако, как говорил некогда известный врачеватель Парацельс, «все есть яд и все есть лекарство, разница лишь в дозе». Вот и инф­ляция способна нести благо и процветание экономике.

Как считают многие экономис­ты, бизнесмены и политики, умеренный уровень инфляции необходим для стимулирования потребления, предполагая, что более высокие уровни расходов имеют решающее значение для экономического роста. Например, когда экономика не работает в полную мощность.

То есть, когда имеется наличие неиспользованной рабочей силы и денежных ресурсов, инфляция способна запустить эти резервы. Большой объем денег в обороте приводит к увеличению государственных, и не только, расходов, что в свою очередь подстегивает спрос. А когда есть спрос, растет и предложение. То бишь, увеличиваются объемы производства, повышается оплата рабочего труда.

Один из основоположников современной модели экономики Джон Мейнард Кейнс утверждал, что некоторая инфляция способна предотвратить проблему «парадокса бережливости». Он гласит: когда в стране потребительские цены начинают падать из-за слишком высокой производительности, граждане начинают откладывать процесс покупки в ожидании более выгодных цен. Падение спроса приводит к сок­ращению производительности, увольнениям и в конечном итоге к спаду экономики и кризису.

Ярким примером служит Япония, которая после бурного рос­та в 1970–1980-х годах угодила в дефляционную спираль. Это противоположность инфляции, когда цены, напротив, падают и падают. В этот период люди стараются копить деньги, не покупая ничего. Вот и в Японии резко упало производство, число банкротств в месяц порой достигало 1 800 компаний.

Центральный банк долгое время был вынужден держать ставки в отрицательных значениях, то есть увеличивалась нагрузка на бюджет (ведь надо было тратить, а не зарабатывать). Только осенью минувшего года правительство Японии, наконец, смогло сказать, что оно достигло прогресса в борьбе с дефляцией, но проблемы все еще остаются колоссальными.

Между тем инфляция очень выгодна должникам, которые погашают свои кредиты, ипотеку. Это в свою очередь также поощряет заимствования и кредитование, что снова увеличивает расходы на всех уровнях. Например, если у должника есть долг в размере миллиона тенге в течение инфляционного периода, через время он теряет свою ценность. С точки зрения покупательной способнос­ти, выгоднее медленно погашать свои долги в периоды высокой инфляции из-за уменьшения стоимости долга.

К сожалению, ответа, каким должен быть точный уровень инф­ляции, способствующий росту экономики, не существует. Все индивидуально.

Тем не менее очевидно, что по сравнению со стимулирующим эффектом негативные последствия инфляционных процессов являются существенно более пагубными, в связи с чем финансовые регуляторы стараются постепенно снизить их до как можно меньшего стабильного уровня.