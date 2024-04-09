Когда б Парацельс занимался деньгами Колонка обозревателей 9 апреля 2024 г. 2:49 74 Самат Бейсембаев Наличие инфляции не всегда несет только вред. Если держать ее показатель на приемлемом уровне, она помогает развивать экономику. коллаж из архива "КП" В последнее время тема инфляции в Казахстане вызывает бурные дискуссии. Еще бы – только за 2022 год цены в республике взлетели на 20,3%, а базовое продовольствие и вовсе подорожало на 25,3%. В 2023-м картина стала более благожелательной, и показатель замедлился до 9,8%. Однако, как говорил некогда известный врачеватель Парацельс, «все есть яд и все есть лекарство, разница лишь в дозе». Вот и инфляция способна нести благо и процветание экономике. Как считают многие экономисты, бизнесмены и политики, умеренный уровень инфляции необходим для стимулирования потребления, предполагая, что более высокие уровни расходов имеют решающее значение для экономического роста. Например, когда экономика не работает в полную мощность. То есть, когда имеется наличие неиспользованной рабочей силы и денежных ресурсов, инфляция способна запустить эти резервы. Большой объем денег в обороте приводит к увеличению государственных, и не только, расходов, что в свою очередь подстегивает спрос. А когда есть спрос, растет и предложение. То бишь, увеличиваются объемы производства, повышается оплата рабочего труда. Один из основоположников современной модели экономики Джон Мейнард Кейнс утверждал, что некоторая инфляция способна предотвратить проблему «парадокса бережливости». Он гласит: когда в стране потребительские цены начинают падать из-за слишком высокой производительности, граждане начинают откладывать процесс покупки в ожидании более выгодных цен. Падение спроса приводит к сокращению производительности, увольнениям и в конечном итоге к спаду экономики и кризису. Ярким примером служит Япония, которая после бурного роста в 1970–1980-х годах угодила в дефляционную спираль. Это противоположность инфляции, когда цены, напротив, падают и падают. В этот период люди стараются копить деньги, не покупая ничего. Вот и в Японии резко упало производство, число банкротств в месяц порой достигало 1 800 компаний. Центральный банк долгое время был вынужден держать ставки в отрицательных значениях, то есть увеличивалась нагрузка на бюджет (ведь надо было тратить, а не зарабатывать). Только осенью минувшего года правительство Японии, наконец, смогло сказать, что оно достигло прогресса в борьбе с дефляцией, но проблемы все еще остаются колоссальными. Между тем инфляция очень выгодна должникам, которые погашают свои кредиты, ипотеку. Это в свою очередь также поощряет заимствования и кредитование, что снова увеличивает расходы на всех уровнях. Например, если у должника есть долг в размере миллиона тенге в течение инфляционного периода, через время он теряет свою ценность. С точки зрения покупательной способности, выгоднее медленно погашать свои долги в периоды высокой инфляции из-за уменьшения стоимости долга. К сожалению, ответа, каким должен быть точный уровень инфляции, способствующий росту экономики, не существует. Все индивидуально. Тем не менее очевидно, что по сравнению со стимулирующим эффектом негативные последствия инфляционных процессов являются существенно более пагубными, в связи с чем финансовые регуляторы стараются постепенно снизить их до как можно меньшего стабильного уровня. Все колонки автора #казахстан #инфляция #экономика #деньги #Парацельс