Когда хобби становится бизнесом

Этот дом с названием Aiman Abdi Qazaqbrend быстро стал популярным у жителей региона, так как здесь шьют оригинальную, красивую и функцио­нальную одежду с национальным колоритом. Сегодня у Айман Абдиевой работают пять человек, и коллектив подобрался творческий, дружный, доброжела­тельный к клиентам.

Как рассказывает сама Айман, раньше она не думала, что ее детская любовь к шитью может превратиться в бизнес. Но как-то во время одного из декретных отпусков она, мать четверых детей, попробовала задекорировать несколько детских камзолов, сшитых на продажу из трехметрового отреза ткани, который ей подарила знакомая швея. Товар с казахским орнаментом был продан моментально. А вырученные деньги стали первым оборотным капиталом в собственном деле.

– Это был 2017 год, – вспоминает женщина. – И с того времени пошли заказы на одежду в этностиле, появились постоянные клиенты, но я как-то не торопилась расстаться с основной работой бухгалтера, шитьем занималась в свободное время. Только через два года решилась зарегистрировать бизнес официально, но сначала научилась вести его бухгалтерию, все правильно оформлять, делать покупки, продажи, вести расчеты. Через Палату предпринимателей Кызылординской области познакомилась с Советом деловым женщин, при его содействии окончила несколько нужных для предпринимателя курсов, и тогда уже знялась развитием своего дома моды.

К Айман земляки обычно обращаются тогда, когда надо «обшить» той, задуманный по всем национальным традициям, например, праздник тұсау-кесер, на который нужны будут наряды для ребенка, красивые камзолы для его родителей, бабушек, дедушек. Или когда приближается светлый праздник Наурыз, и каждому хочется иметь сорочку, чапан, накидку или платье с национальным колоритом.

– Конечно, больше всего нравится шить одежду для детишек, – рассказывает Айман Абдиева. – У них особенная аура. К тому же, когда забирать готовую одежду приходят дедушки и бабушки и благословляют меня, я вдохновляюсь.

В такие моменты понимаю, что для меня важна не только продажа одежды, бизнес, но и возможность дарить эмоции и самой эмоционально заряжаться. Поэтому к каждому заказу я отношусь с особой ответственностью.

Бизнес-леди в прошлом году приняла участие в региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана» и стала его победительницей в одной из номинаций. Айман отмечает, что конкурс ее мотивировал на более уверенное ведение дела, она показала всем, что многое может, но считает, что есть еще много неизученного, поэ­тому надо еще больше работать.

– В прошлом году как победительница регионального конкурса я приняла участие уже в республиканском, – рассказывает сельский кутюрье. – Не получила на уровне республики призового места, зато познакомилась с другими предпринимательницами, товаропроизводителями. Обрела крылья и деловые связи.

В тот же год через фонд «Даму» получила кредит и на эти деньги купила здание для дома моды.

Айман задумалась над тем, как придать национальный колорит одежде для повсе­дневной носки, ведь это же возможно, надо только все продумать. И в качестве первого шага стала шить бомберы, и украшать их в этностиле, делая их колоритными. Бомберы носят и взрос­лые, и дети каждый день, и почему бы этой одежде не быть видной, интересной?

– В последнее время женщины и мужчины среднего возраста стали часто заказывать верхнюю одежду на осень-весну с элементами национального костюма,­ орнаментом, например, – рассказывает предпринимательница. – И я заметила, что национальный колорит в одежде для повседневной носки – это новая тенденция, отсюда в дальнейшем, как говорится, и следует «танцевать».

Новая коллекция у женщины уже не только в голове и на эскизах, бомберы Айман носят все, кто успевает у нее их заказать.

А в планах финансово грамотной, умелой и трудолюбивой женщины – открыть небольшую швейную фабрику, на которой партиями можно было бы шить колоритную, удобную, носкую одежду, по которой в любом уголке мира покупатели сразу поймут – ее пошили в Казахстане.