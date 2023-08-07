Когда хобби становится бизнесом Статьи 7 августа 2023 г. 2:30 0 Наталья Денисова Бухгалтер из Кызылорды Айман Абдиева решила превратить свое хобби – пошив национальной одежды – в новый род занятий и открыла небольшой дом моды. фото из открытых источников Этот дом с названием Aiman Abdi Qazaqbrend быстро стал популярным у жителей региона, так как здесь шьют оригинальную, красивую и функциональную одежду с национальным колоритом. Сегодня у Айман Абдиевой работают пять человек, и коллектив подобрался творческий, дружный, доброжелательный к клиентам. Как рассказывает сама Айман, раньше она не думала, что ее детская любовь к шитью может превратиться в бизнес. Но как-то во время одного из декретных отпусков она, мать четверых детей, попробовала задекорировать несколько детских камзолов, сшитых на продажу из трехметрового отреза ткани, который ей подарила знакомая швея. Товар с казахским орнаментом был продан моментально. А вырученные деньги стали первым оборотным капиталом в собственном деле. – Это был 2017 год, – вспоминает женщина. – И с того времени пошли заказы на одежду в этностиле, появились постоянные клиенты, но я как-то не торопилась расстаться с основной работой бухгалтера, шитьем занималась в свободное время. Только через два года решилась зарегистрировать бизнес официально, но сначала научилась вести его бухгалтерию, все правильно оформлять, делать покупки, продажи, вести расчеты. Через Палату предпринимателей Кызылординской области познакомилась с Советом деловым женщин, при его содействии окончила несколько нужных для предпринимателя курсов, и тогда уже знялась развитием своего дома моды. К Айман земляки обычно обращаются тогда, когда надо «обшить» той, задуманный по всем национальным традициям, например, праздник тұсау-кесер, на который нужны будут наряды для ребенка, красивые камзолы для его родителей, бабушек, дедушек. Или когда приближается светлый праздник Наурыз, и каждому хочется иметь сорочку, чапан, накидку или платье с национальным колоритом. – Конечно, больше всего нравится шить одежду для детишек, – рассказывает Айман Абдиева. – У них особенная аура. К тому же, когда забирать готовую одежду приходят дедушки и бабушки и благословляют меня, я вдохновляюсь. В такие моменты понимаю, что для меня важна не только продажа одежды, бизнес, но и возможность дарить эмоции и самой эмоционально заряжаться. Поэтому к каждому заказу я отношусь с особой ответственностью. Бизнес-леди в прошлом году приняла участие в региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана» и стала его победительницей в одной из номинаций. Айман отмечает, что конкурс ее мотивировал на более уверенное ведение дела, она показала всем, что многое может, но считает, что есть еще много неизученного, поэтому надо еще больше работать. – В прошлом году как победительница регионального конкурса я приняла участие уже в республиканском, – рассказывает сельский кутюрье. – Не получила на уровне республики призового места, зато познакомилась с другими предпринимательницами, товаропроизводителями. Обрела крылья и деловые связи. В тот же год через фонд «Даму» получила кредит и на эти деньги купила здание для дома моды. Айман задумалась над тем, как придать национальный колорит одежде для повседневной носки, ведь это же возможно, надо только все продумать. И в качестве первого шага стала шить бомберы, и украшать их в этностиле, делая их колоритными. Бомберы носят и взрослые, и дети каждый день, и почему бы этой одежде не быть видной, интересной? – В последнее время женщины и мужчины среднего возраста стали часто заказывать верхнюю одежду на осень-весну с элементами национального костюма, орнаментом, например, – рассказывает предпринимательница. – И я заметила, что национальный колорит в одежде для повседневной носки – это новая тенденция, отсюда в дальнейшем, как говорится, и следует «танцевать». Новая коллекция у женщины уже не только в голове и на эскизах, бомберы Айман носят все, кто успевает у нее их заказать. А в планах финансово грамотной, умелой и трудолюбивой женщины – открыть небольшую швейную фабрику, на которой партиями можно было бы шить колоритную, удобную, носкую одежду, по которой в любом уголке мира покупатели сразу поймут – ее пошили в Казахстане. #Кызылорда #хобби #дом моды #национальная одежда #пошив