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Технологии , Цифровизация
Когда казахстанцы "почувствуют" 5G, ответили в Минцифры
Диасов Ораз
корреспондент

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал, когда 5G-технология будет доступна всем казахстанцам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Асхат Оразбек в ходе форума «Навстречу цифровому Казахстану» сообщил, что в этом году планируется провести аукцион по радиочастотам на 5G.

«Аукцион будем проводить по всем населенным пунктам, которые у нас запланированы. Плюс еще три города республиканского значения и все областные центры будем охватывать. С операторами соответствующую работу проводим по подготовке к аукциону... В ближайшее время договоримся обо всем и процедуру запустим.

Пилотные запуски у нас проведены в четырех городах – три города республиканского значения и город Туркестан. Всё вроде работает. Мы понимаем, что внедрение 5G приведет как к критическому росту потребления трафика, так и развитию индустрии 4.0, «умных» домов. Конечно, это тренд, который нужно делать. Мы его будем делать, совместно с операторами у нас есть четкое понимание, как это сделать. Думаю, в ближайшие два года население почувствует поступление 5G по территории нашей страны», – сказал он.

Позже в кулуарах он добавил, что сейчас 5G-технология в пилотном режиме локально развернута в нескольких городах.

«В этом году мы проведем аукцион, и в этом аукционе будут обязательства по охвату нескольких локаций. 5G сейчас в текущем варианте не позволяет сделать ковровое покрытие всех населенных пунктов. Поэтому охват будет по локациям – там, где в течение дня находится наибольшее количество пользователей – какие-то молы, променады, парки и так далее.  Мы сейчас прорабатываем с операторами по локациям. Как только появится определенность, это покрытие мы включим в обязательство», – добавил спикер.

По его словам, решение по локациям может быть принято в 2024 году. Сейчас с операторами обсуждается перечень общественных мест.

 

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