Когда могут повысить тарифы на комуслуги в Казахстане, рассказал глава МНЭ

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, когда и на сколько могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Будет определенное повышение (тарифов на комуслуги – прим. ред.). Это будет зависеть от конкретного субъекта монополии, конкретной организации, которая обслуживает, строит, энергоснабжает, будет зависеть от износа сетей», – перечислил Алибек Куантыров.

Например, по его словам, Экибастузская ТЭЦ подавала заявку с просьбой повысить тариф на 107%.

«Мы на это пойти не можем. Ясно сказали. Скорее всего, повышение будет раза в 4 меньше. Во-первых, на Экибастузской ТЭЦ сам владелец должен нести ответственность. Часть возьмет на себя бюджет, часть – жители», – подчеркнул министр.

На уточняющий вопрос журналистов министр ответил, что наибольший рост тарифов прогнозируется в Экибастузе и Риддере.

«В Экибастузе система уже совсем изношена. Они заявляли рост больше чем в 2 раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Риддер.

Мы хотим сделать это (повышение тарифов на комуслуги – прим. ред.) очень плавно. К примеру, на тепло с 1 марта либо с 1 апреля, чтобы человек получил, условно (квитанцию за комуслуги – прим. ред.), за март в апреле (в марте температура будет выше, соответственно, использование тепла будет меньше), чтобы он испытал (нагрузку на семейный бюджет – прим. ред.) на себе только 1 месяц, условно, за март или за полмесяца апрель. И потом он дальше испытал только на следующий зимний период – первый чек появится в ноябре за октябрь, условно», – пояснил глава МНЭ.