Общество
Когда мы едины
Людмила Макаренко

Впервые свой профессиональный праздник два ведущих республиканских издания – газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» – отметили вместе.

Два творческих коллектива, не меняя своих позиций, принципов и традиций, стали одним целым: боевой, работоспособной, энергичной и многообещающей единицей на медийном поле Казахстана. С юридической точки зрения слия­ние старейших казахстанских СМИ (а стоит сказать, что каждое из них перешагнуло 100-летний рубеж) – простая формальность, но в идейном масштабе – это большое знаковое событие. Нас стало больше, мы стали сильнее.

Поздравить журналистов при­ехал министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров. В своем обращении он тоже говорил о важности подобного единения. Современные реалии таковы, что жесткая конкуренция приходит и в информационную отрасль, появляется новый класс производителей новостного контента – блогеры, эксперты интернет-сообщества. И это хорошо.

Бурное развитие новых направлений однажды даже породило предположение, что будущее классической журналистики предрешено, она слишком устарела для новых вызовов и потребностей общества. Это большое заблуждение, или, перефразируя классика, «слухи о нашей неизбежной кончине слишком преувеличены». Скорее, сейчас то самое время, которое все расставляет на свои места.

Ведь на самом деле все очень просто: есть непрофессиональная журналистика и профессио­нальная. Первая имеет право на существование, у нее есть и будет место на информационном рынке, но она никогда не сможет заместить вторую.

Ведь настоящая журналистика – это в первую очередь высочайшая степень ответственнос­ти. За каждым напечатанным на бумаге словом стоит человек, и не один, а большой творческий штат, создающий информпродукт надолго вперед. То, чем сегодня живет наша страна, уже завтра станет историей, и ее запечатлит короткая корреспонденция, репортаж или большое и сложное расследование. Мы так или иначе фиксируем события, и эти материалы должны быть безупречно правдивыми и объективными.

Газетчики – корреспонденты, редакторы, специалисты технических служб – обычно делают свою работу «за кадром». А сегодня мы хотим, чтобы вы, наши уважаемые читатели, видели нас. Потому что главное наше желание в профессии – чтобы нам верили и помогали делать наши газеты нужными, своевре­менными и честными.

Кстати, обратите внимание, как много в наших рядах молодежи – традиционная журналис­тика переживает свой ренессанс, она обновляется и омолаживается, что лишний раз подтверждает ее жизнеспособность.

И конечно, наш сегодняшний праздник был бы невозможен без читателей, верных друзей газеты. Мы делаем газету с вами и для вас и хотим, чтобы вы в нас верили. Как мы в вас. С праздником, друзья!

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