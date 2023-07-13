Когда мыло еще и лечит

– Верблюжье молоко – идеальный компонент для многих косметических продуктов, – рассказывает Арсена Кушжанова. – Оно содержит иммуноглобулины, обладающие мощными противогриб­ковыми, противовирусными и антибактериальными свойствами. Мыло из верблюжьего молока – это и мыло для красоты, и полезный для здоровой кожи продукт. Также оно может быть применено как дополнительное средство для лечения, к примеру, псориаза, других кожных заболеваний.

В своем небольшом цеху в Аральске предпринимательница делает мыло с нуля, не прибегая в процессе приготовления к отдушкам, красителям и консервантам. Вместо воды мыловар использует верблюжье или козье молоко, а также отвар очень полезного пустынного расте­ния жантака. Это природный антибиотик, и мыло из него способно помочь при заживлении старых ран или ожогов, включая солнечные. Также делают мыло других сортов, соли для ванн и ванночек, причем главный ингредиент солевых наборов – морская соль со дна Малого Арала.

– Не буду раскрывать всех секретов изготовления наших продуктов, скажу только, что рецепт каждого из них выверен и доведен до идеала, мыло вызре­вает до нужного состояния. Мы всегда делаем акцент на качестве своего товара, – говорит предпринимательница.

Кстати, ее мыловаренный цех был открыт на грант от государства после победы в областном конкурсе проектов малого бизнеса.

– У нас, конечно, есть еще потенциал, – считает Арсена Кушжанова. – Нужно постоянно развиваться, расширять рынок сбыта. Полагаю, с такой полезной продукцией, как наше мыло, мы могли бы присутствовать не только на внутреннем рынке, но и выйти на экспорт, отправлять за рубеж эксклюзивные партии мыла, сделанные по заказу.

Большие надежды возлагаются здесь и на уникальное мыло с добавлением целебного растения пустыни – верблюжьей колючки. В народной медицине этим растением лечат от сорока болезней, ведь его корни содержат целую группу витаминов, дубильные вещества, алкалоиды и кумарины. А листья богаты органическими кислотами, эфирными маслами, катехинами и флавоноидами.

Отвар верблюжьей колючки оказывает противовоспалительное, вяжущее, жаропонижающее и мочегонное действие. Если на основе такого отвара делать мыло, его можно применять при ряде кожных заболеваний, при купании детей, тяжелых больных с пролежнями.