Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек

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Численность населения на 1 октября 2023 года составила 19 967 964 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу бюро национальной статистики.

Из них горожане – 12 387 957 человек, сельские жители – 7 580 007 человек.

По данным ведомства, с начала года прирост населения составил 1,02% или 201,1 тыс. человек.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 4,06%, Алматы – на 2,28% и Мангистауской области – на 1,94%. Кроме городов республиканского значения численность жителей за миллионной отметкой зарегистрирована в Туркестанской (2 137 694), Алматинской (1 524 539), Жамбылской (1 221 976) и Карагандинской (1 135 601) областях.

Отмечается, что за счет естественного прироста населения, то есть с учетом данных по рождению и смерти, численность страны выросла на 194 753 человека.

"За счет миграционного прироста численность увеличилась на 6 404 человек, что свидетельствует о положительном сальдо. Самые высокие темпы роста за счет естественного движения отмечены в Туркестанской области, где численность выросла на 34 097 человек, г. Шымкент – 19 242 человека, Алматинской области – 18 251 человек. С учетом указанных темпов прироста населения достижение отметки в 20 миллионов человек ожидается в ноябре 2023 года", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года".