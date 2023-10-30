Окончательные итоги переписи населения публикует Бюро нацстатистики

Всего на сайте будет опубликовано 9 сборников

Фото: Kazpravda.kz

Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов «Переписи населения 2021 года» на официальном сайте stat.gov.kz.

Ожидается, что тематические сборники послужат ценным источником для аналитиков, где детально можно будет изучить все необходимые данные.

Всего на сайте будет опубликовано 9 сборников по следующим направлениям:

- «Население Республики Казахстан» (1-2 том)

- «Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан»

- «Образование в Республике Казахстан»

- «Доходы и источники средств существования населения Республики Казахстан»

- «Миграция населения»

- «Занятость населения в Республике Казахстан» (1-2 том)

- «Брак и семья»

- «Домашние хозяйства Республики Казахстан»

- «Жилищные характеристики населения в Республике Казахстан»

Отметим, что данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения. При этом численность населения во вновь созданных областях пересчитана с учетом данных переписи и отражена в показателях, размещенных на сайте stat.gov.kz.

Напомним, что ранее в декабре 2021 года бюро представило предварительные итоги, в июле 2022 года – краткие итоги. Окончательные итоги в виде сборников публикуются в соответствии с Планом мероприятий по проведению национальной переписи, утвержденным постановлением правительства РК, где указаны сроки по публикации – IV кв. 2023 года.

Дополним, что обработка данных переписи требовала тщательной работы по расшифровке кейсов с данными анкет, удалению дублей, некорректных данных, объединению баз данных онлайн переписи и планшетов, а также сопоставлению и анализу с данными переписи 2009 года, текущей статистикой и административными данными государственных органов.

Сегодня бюро представляет для читателей ключевые выводы по первому и второму тому сборника «Население Казахстана», отмеченные аналитиками бюро.

Численность населения с 2009 года выросла на 20%

С прошлой переписи 2009 года население Казахстана выросло на 20%. Так, численность населения согласно итогам переписи по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 19 186 015 человек.

В трех регионах население превысило 2 млн человек – Алматинская (2 146 576) и Туркестанская области (2 054 021) и город Алматы (2 030 285).

При этом в межпереписной период самый большой прирост населения наблюдается в городе Астана – в 2 раза (с 613 тыс. до 1 234 тыс. человек), в 1,5 раза в городе Шымкент (с 730 тыс. до 1 112,4 тыс человек) и Мангистауской области (с 485 тыс. до 735 тыс. человек).

Мировой тренд урбанизации прослеживается и в Казахстане

По итогам переписи доля горожан продолжила расти и увеличилась на 5 п.п., с 56,1% до 61,2%. Соответственно сельское население уменьшилось с 43,9% до 38,8%.

Рост численности городского населения составил более 2,7 млн человек. За прошедшие 12 лет наибольший прирост городского населения отмечается в 6 регионах страны – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях.

Наиболее урбанизированный регион – Карагандинская область, где 80% населения являются горожанами (свыше 1 млн человек).

По городам республиканского значения, в Астане на момент переписи проживало 1,23 млн граждан, население столицы за 12 лет выросло в 2 раза. В Алматы численность составила 2,03 млн человек, жителей мегаполиса стало больше на 580,6 тыс. человек. Население города Шымкент составило 1,1 млн жителей и выросло на 381,6 тыс. человек.

Отметим, что за межпереписной период в каждом из этих городов дополнительно образовалось по одному району.

Число городов с населением от 50 тыс. до 99,9 тыс. человек выросло с 8 до 14 единиц.

Гендерная структура не претерпела изменений

Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи 2021 года их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). По сравнению с предыдущей переписью, численность мужчин увеличилась на 1,6 млн, женщин – на 1,5 млн. Так, на 1000 женщин в Казахстане приходится 946 мужчин.

В силу демографических особенностей численность мужчин до 36 лет больше чем женщин, далее их численность в соотношении начинает уменьшаться (в возрасте 36+ женщин больше на 736 тыс. человек). При этом соотношение мужчин к женщинам больше лишь в двух регионах – Кызылординской и Туркестанской областях, там, на 1000 женщин приходится по 1006 и 1027 мужчин соответственно.

Обращает на себя внимание, что в категории возрастов 15-19 лет и 20-24 года женщин и мужчин стало меньше, чем в предыдущую перепись. Это объясняется тем, что в момент переписи населения 2009 года в возрастной группе 20-24 лет находилось поколение, родившееся в период пика рождаемости – во второй половине 1980-х.

А в 2021 году данную возрастную группу сменило самое малочисленное поколение, родившееся в конце 1990-х и в начале 2000-х. Точно также и по категории 15-19 лет, поколение 2002-2006 годов рождения также малочисленное, чем поколение первой половины 1990-х.

По сравнению с переписью 2009 года заметно увеличивается численность мужчин в возрасте 55-59, 60-64 и 65-69 лет на 50,2%, 117% и 69,5% соответственно. Женщин этих же возрастов за межпереписной период стало больше на 38%, 105,9% и 58,3% соответственно. Рост населения в данной группе возрастов связан с увеличением средней продолжительности жизни, улучшением условий жизни.

Казахстанцы – молодая нация

Средний возраст казахстанцев остается относительно молодым. Если сравнивать с переписью 2009 года, средний возраст вырос с 31 до 32 лет.

Количество детей от 0 до 15 лет в межпереписной период значительно выросло. Если их доля в 2009 году занимала 24,1% (3,9 млн чел.) от общей численности населения на тот момент, по итогам последней переписи их доля составила 29,4% (5,6 млн чел.).

Доля пожилого населения старше 65 лет также увеличилась. В межпереписной период их доля выросла с 7,1% до 8,2% (1,6 млн чел.).

Кроме того, итоги переписи показали, что в Казахстане проживают свыше 200 пожилых людей старше 101 года.

Добавим, что среди регионов по численности детей лидирует Туркестанская область, по численности долгожителей старше 90 лет – ВКО.