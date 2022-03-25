В этом году священный месяц Рамадан начинается 2 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана.

В столице состоялось заседание Президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы.

«Через несколько дней начнется священный месяц Рамадан. Рамадан – особый месяц для мусульманской уммы. Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этом месяце», – сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Наиб муфтий, заведующий отделом шариата и фетв Сансызбай Курбанулы сообщил, что в этом году священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и заканчивается 2 мая. Совместное решение принято по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана.

Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр).