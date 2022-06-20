Проблемная зона
Когда продукт дешевле, чем сырье
Асель Мухамед-Амин

Ведущее предприятие Акмолинской области испытывает трудности со сбытом готовой продукции.

Глава государства в своих выступлениях неоднократно подчеркивал необходимость государственной поддерж­ки отечественного бизнеса. Помимо шагов по формированию привлекательного инвестиционного климата критически важно усиление механизмов защиты предпринимательства в условиях внешних и внутренних вызовов. Речь, в частности, идет о совершенствовании таможенной и тарифной политики.

Взять, к примеру, кокшетауское ТОО «Асыл Арман» – одну из крупнейших компаний Казахстана в сфере выпуска мягкой упаковки из полипропилена и поли­этилена. Завод оснащен со­временным оборудованием из Австрии, Италии, Турции. В производстве используются лишь первичное полимерное сырье и высококачественные зарубежные добавки.

Считаясь градообразующим, предприятие не только вносит вклад в повышение эффективности экономики страны, но и решает вопросы занятости населения в регио­не. В ТОО трудятся около 1 000 рабочих, большинство из которых получили возможность освоения новых специальностей непосредственно на самом заводе, причем 60% персонала составляют женщины.

Мощность производства – около 8 млн штук готовой упаковки в месяц, в прошлом году объем продаж превысил 18 млрд тенге. Однако, по словам заместителя генерального директора компании Умара Шоназарова, эти показатели могли бы быть вдвое выше.

Из-за буквально заполонившего наши рынки импорта товара из Китая, Узбекистана и Туркменистана завод сегодня испытывает серьезные трудности со сбытом своей продукции на внешнем и внутреннем рынках.

– Причина высокого спроса на импортную упаковку – низкая цена. Все новые «ниши» в условиях слабой антидемпинговой и тарифной защиты внутреннего рынка заполнены дешевым импортом. Готовая полипропиленовая упаковка ввозится в республику по цене, по которой завод закупает сырье. Результат – снижение производства на 45%. Соответственно, сократились рынки сбыта, у себя дома мы стали неконкурентоспособны с третьими странами.

ТОО «Асыл Арман» не единственная компания, столкнувшаяся с подобной проблемой. В республике насчитывается 18 предприятий по производству упаковки из полипропилена, испытывающих подобные трудности. Производители полипропиленовой продукции считают, что существующих на сегодня мер господдержки недостаточно.

– Да, меры поддержки отечественной легкой промышленности имеются, но, к сожалению, этого мало. В Узбекистане и Туркмени­стане, к примеру, поняли, что эта отрасль в плане занятости самая перспективная. В частности, узбеки разработали целый пакет мер господдерж­ки, подняли ввозную пошлину на 25%. При этом у них увеличился объем выпускаемой продукции, которую они начали завозить в Казахстан согласно договору о свободной торговле между нашими странами, – продолжает собеседник. – Но основной поставщик дешевого импорта – это Поднебесная.

По словам заместителя гендиректора ТОО «Асыл Арман», казахстанские производители полипропиленовой продукции на протяжении нескольких лет пытаются донести до Правительства свои проблемы. Неоднократно направляли письма в уполномоченные органы, министерства, Мажилис Парламента с просьбами принять меры для сохранения производства, но, к сожалению, никаких конкретных действий и заинтересованности государство не продемонстрировало.

В профильном ведомстве между тем проинформировали, что проблемный вопрос ТОО «Асыл Арман» был озвучен в ходе рабочей поездки Премьер-министра Алихана Смаилова в Акмолинскую область в мае текущего года.

– На сегодня вопрос находится в разработке Министерства торговли и интеграции совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, финансов. Введение защитных налоговых мер позволило бы повысить возможности отечественных товаропроизводителей, увеличить налоговые отчисления в бюджет, объемы производства, а также создать новые рабочие места, – сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Ербол Оспанов.

В числе предлагаемых мер: запрет или ограничение ввоза готовой полипропиленовой упаковки из Туркмени­стана, Узбекистана и Китая либо введение иных ограничительных мер в отношении импорта из указанных стран, обеспечение доступа производителей отечественной упаковки к распределяемым государственным заказам.

Кроме того, производители полипропиленовой продукции просят рассмотреть возможность установления преференциального налогового режима, а именно – отмены НДС как при импорте сырья и товаров для производственных нужд, так и внутри страны.

В Турции, к примеру, в целях поддержки отечественных производителей и продвижения товаров на внут­реннем рынке был принят ряд законодательных актов, направленных на повышение конкурентоспособности. На 20% повышена ставка на ввозимый текстильный товар, благодаря чему удалось сократить его ввоз на 15%, что позволило сохранить отечественное производство и постоянные рабочие места.

– Аналогичный опыт прослеживается в Таджикистане, который повысил пошлину на импорт полипропиленовой упаковки из Туркменистана, Узбекистана и Китая, тем самым защитив своих производителей, которых в стране насчитывается всего два. Эти меры привели к тому, что 80% экспортируемого товара из республики направляется в отечественной упаковке, – подчеркнул Умар Шоназаров.

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