Когда в Нур-Султане отключат отопление

В акимате Нур-Султана ответили на вопрос, когда в городе отключат отопление, сообщает Kazpravda.kz
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Как пояснили в столичной администрации, при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10С и выше в течение пяти календарных дней принимается решение об окончании отопительного сезона.
"Энергопередающие организации в течение трех дней оповещают обслуживающие компании об окончании отопительного сезона и о необходимости отключения системы отопления, оформляют акты отключения системы теплопотребления", - сообщили в акимате.
Обслуживающие организации для создания комфортной температуры внутреннего воздуха в помещениях производят регулировку подачи тепловой энергии на тепловом узле, добавили в ведомстве.
В 2020 году отопление в Нур-Султане отключили 21 апреля.