Когда заварен задний вход

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Отправляя ребенка на уроки, родители должны быть уверены, что риски несчастных случаев руководством школы сведены до минимума.

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Больше месяца западноказахстанские общественники мониторили школы на безопасность. В состав 17 групп вошли депутаты, члены совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при областном филиале партии «Amanat», представители управления образования, департамента по чрезвычайным ситуациям, полицейские, специалисты электросетевой компании, журналисты. Они проверили 371 школу региона. Ознакомиться с положением дел в частных школах общественникам не удалось – не позволил Предпринимательский кодекс. Итоги мониторинга озвучила на недавнем заседании председатель совета по вопросам семьи и социальной защиты населения, депутат городского маслихата Азима Губашева.

По ее словам, цель мониторинга – не упрекать руководство школ в недоработках, а ознакомить общественность с реальным состоянием дел по безопасности организаций образования, вы­явить системные проблемы. Были проверены не только классы, холлы и служебные помещения, но и школьные дворы, а также прилегающая территория. От внимательного взора партийцев не ускользало ничего: есть ли доступ детей на крышу и в подвальные помещения, закрыты ли на замок электрощиты, оснащены ли предохранителями оконные блоки, оборудованы ли пешеходными переходами и дорожными знаками подходы к школе, как работают тревожные кнопки, нет ли в школьных дворах и в окрестностях школ открытых люков, соответствуют ли стандартам перила на лестничных проемах, не представляет ли опасности спортивное оборудование, не просрочены ли огнетушители, какие медикаменты есть в аптечке доврачебной помощи, кто и как быстро может ею воспользоваться.

Как оказалось, хотя главные входы в школы оборудованы турникетами, зайти в здание порой не составляет труда. Не все школы обнесены глухим забором, зачастую днем остаются открытыми как калитки, так и запасные выходы. Впрочем, встречалась и обратная ситуация: подходы к запасным выходам используются под склады, а замки на дверях наглухо заварены. С учетом того, что некоторые школы значительно перегружены, в 2–2,5 раза, остается только гадать, успеют ли в случае ЧС своевременно покинуть здание все школьники, педагоги и технический персонал.

Переполненность школ негативным образом отражается не только на безопасности учащихся, но и на санитарно-эпидемиологической обстановке. А острую необходимость дополнительных площадей явно продемонстрировал факт, когда ученики одной из городских школ занимались… в подвале. Уроки шли в пяти подвальных помещениях. Повышенная влажность, недос­таточное освещение, полное отсутствие вентиляции и, как следствие, грибок на стенах – в таких условиях приумножаются не столько знания, сколько болезни школьников.

Еще одна проблема, упирающаяся в дефицит финансирования, – отсутствие ремонта, старое спортивное оборудование и инвентарь. О задранный линолеум можно споткнуться, деревянные оконные рамы, кажется, держатся на честном слове, а с потолка падают куски штукатурки из-за протекающей крыши. Такова картина в школах, ожидающих выделения средств. Но, как выяснилось, свежий ремонт и новый спортинвентарь также требуют пристального внимания. К примеру, в одной из школ пол в спортзале строители залили неровно, в другой – общественников насторожили футбольные ворота, о которые можно порезаться.

Не в каждой школе охранники смогли ответить на простые вопросы по существу их работы: сколько камер внутри здания, на пришкольной территории, все ли они подключены и в рабочем состоянии?

По мнению депутата областного маслихата Бориса Лаврентьева, сейчас на безопасности детей, охране школ дельцы зарабатывают немалые деньги. С начала нового учебного года турникеты установлены в школах, однако не налажена встроенная система информирования родителей о входе и выходе детей из здания. На данное оборудование каждой школе из бюджета выделялось порядка двух миллионов тенге. Не прошло и полугода, как часть его вышла из строя, не работают камеры. Средства на сервисные и ремонтные работы не предусмотрены.

Мониторинг показал, что сотрудники охранных компаний не знают алгоритма действий в случае возникновения нештатных ситуаций. О формальном подходе к вопросу безопасности детей со стороны охранных организаций говорит и то, что большинство сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста с недостаточной квалификацией, получающие практически минимальную зарплату.

Депутат городского маслихата Нурлыкан Абенов высказался о необходимости увеличения часов, посвященных Правилам дорожного движения. Прозвучало пожелание провести для всех руководителей школ собрание с представителями ДЧС для озна­комления с требованиями по пожарной безопасности.

В здоровье и безопасности детей нет неважных моментов. Часть проблемных вопросов можно снять силами руководства школ, по другим – подключить депутатский корпус и попечительские советы. Более серьезные проблемы поставить перед акиматом области и профильным министерством. В завершение заседания совета было предложено в январе следующего года заслушать отчет областного управления образования об устранении недостатков, выявленных в ходе мониторинга.

#ЗКО #безопасность #мониторинг #школы #общественность

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