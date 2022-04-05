Когда завершится отопительный сезон в Алматы

Отопительный сезон в городе Алматы завершается 5 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

«В связи с установившейся в Алматы среднесуточной температуры воздуха более +8⁰ С и выше, зафиксированной гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, и принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды, акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2021-2022 года 5 апреля 2022 года», – говорится в сообщении акимата.