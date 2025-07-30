В первом полугодии 2025 года развитие платформы Национальной электронной библиотеки Казахстана — Kazneb.kz вышло на новый уровень.

Фото: Минкультуры

По данным Минкультуры, количество просмотров контента достигло 4 076 629, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число пользователей составило 379 312, а количество удалённых подключений — 746 056, что на 44% больше.

Кроме того, количество документов, загруженных с разрешения авторов, превысило 1,6 миллиона.

С начала года электронная база пополнилась 2 758 документами, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На сегодняшний день отсканировано 114 842 страницы, отредактировано — 362 049 страниц.

Фонд Национальной электронной библиотеки составляет 81 357 документов, обеспечивается свободный доступ к материалам на 64 языках.

Kazneb - первый государственный библиотечный портал, предоставляющий масштабную информацию казахстанского содержания. Любой пользователь может свободно и без регистрации ознакомиться с полными текстами документов на портале через интернет.

Сегодня Kazneb стал надёжной и постоянно используемой платформой для пользователей из 110 стран мира. В числе основных - Казахстан, Россия, Германия, США, Узбекистан, Нидерланды, Франция, Турция, Китай, Великобритания и другие. Портал также адаптирован для людей с нарушениями зрения.